Вбивство рома на Закарпатті — родичі та односельчани влаштували мітинг під судом

Мітинг на Закарпатті. Фото: Віталій Глагола

Під Виноградівським районним судом Закарпатської області у середу, 7 лютого, відбувається мітинг. Протест організували родичі та односельчани рома, якого вбили під час масової бійки через вибори нового "барона" в "циганському таборі".

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

Читайте також:

Вбивство рома на Закарпатті

"Небайдужі родичі та односельчани загиблого очікують на справедливе рішення Виноградівського суду. Вказану справу розглядатиме суддя Трагнюк В.Р.", — написав він.

Глагола нагадав, що 27 листопада у селі Підвиноградів Берегівського району Закарпатської області відбувалися вибори нового "барона" у "циганському таборі".

Під час них сталася бійка, внаслідок якої 34-річний місцевий житель вбив 40-річного.

Скриншот допису Глаголи

Нагадаємо, що у Підвиноградові на Закарпатті роми влаштували бунт внаслідок відпущення з-під варти вбивць на виборах "барона". Вони вимагали повернути зловмисників до в'язниці.

Також ми писали, що в Одеській області затримали підлітка, якого підозрюють у вбивстві бабусі. Хлопець кілька разів вдарив стареньку ножем та втік до сусіднього села.

Крім того, у Харківській області судитимуть 40-річного чоловіка, який вбив неповнолітнього. Він вдарив його ножем по голові. Хлопчик помер у лікарні.