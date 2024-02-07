Убийство рома в Закарпатье — родственники и односельчане устроили митинг под судом

Митинг в Закарпатье. Фото: Виталий Глагола

Под Виноградовским районным судом Закарпатской области в среду, 7 февраля, проходит митинг. Протест организовали родственники и односельчане рома, убитого во время массовой драки из-за выборов нового "барона" в "цыганском лагере".

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

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"Неравнодушные родственники и односельчане погибшего ожидают справедливого решения Виноградовского суда. Указанное дело будет рассматривать судья Трагнюк В.Р", — написал он.

Глагола напомнил, что 27 ноября в селе Подвиноградов Береговского района Закарпатской области проходили выборы нового "барона" в "цыганском лагере".

Во время них произошла потасовка, в результате которой 34-летний местный житель убил 40-летнего.

Скриншот поста Глаголы

Напомним, что в Подвиноградове на Закарпатье ромы устроили бунт в результате отпущения из-под стражи убийц на выборах "барона". Они потребовали вернуть злоумышленников в тюрьму.

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