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Убийство рома в Закарпатье — родственники и односельчане устроили митинг под судом

7 февраля 2024 16:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Убийство рома в Закарпатье — родственники и односельчане устроили митинг под судом
Митинг в Закарпатье. Фото: Виталий Глагола
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Под Виноградовским районным судом Закарпатской области в среду, 7 февраля, проходит митинг. Протест организовали родственники и односельчане рома, убитого во время массовой драки из-за выборов нового "барона" в "цыганском лагере".

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

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Убийство рома в Закарпатье

"Неравнодушные родственники и односельчане погибшего ожидают справедливого решения Виноградовского суда. Указанное дело будет рассматривать судья Трагнюк В.Р", — написал он.

Глагола напомнил, что 27 ноября в селе Подвиноградов Береговского района Закарпатской области проходили выборы нового "барона" в "цыганском лагере".

Во время них произошла потасовка, в результате которой 34-летний местный житель убил 40-летнего.

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Скриншот поста Глаголы

Напомним, что в Подвиноградове на Закарпатье ромы устроили бунт в результате отпущения из-под стражи убийц на выборах "барона". Они потребовали вернуть злоумышленников в тюрьму.

Также мы писали, что в Одесской области задержан подросток, подозреваемый в убийстве бабушки. Парень несколько раз ударил старуху ножом и убежал в соседнее село.

Кроме того, в Харьковской области будут судить 40-летнего мужчину, убившего несовершеннолетнего. Он ударил его ножом по голове. Мальчик скончался в больнице.

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ромы
Закарпатье

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