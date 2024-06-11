Вбивцю колишнього посадовця міської ради Запоріжжя наразі шукають правоохоронці

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: пресслужба ОВА

У Запоріжжі вранці у вівторок, 11 червня, невідомий вистрелив у експосадовця міської ради Максима Денщіка. Згодом він помер у лікарні від отриманих поранень.

На інцидент відреагував голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Резонансне вбивство у Запоріжжі не має права залишитись без уваги ні влади, ні правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, сьогодні близько восьмої години ранку біля підʼїзду багатоповерхівки одного з районів Запоріжжя невідомий стріляв у місцевого посадовця з вогнепальної зброї. Постраждалий помер у лікарні під час реанімаційних заходів.

Федоров зазначив, що провів нараду із правоохоронними органами, наразі поліція проводить слідчо-розшукові дії. Так, розслідування резонансного вбивства наразі на особливому контролі.

Він наголосив, що Запоріжжя — не місце для кримінальних "розборок", тому ОВА разом із правоохоронцями буде проводити превентивну роботу з викорінення криміналітету.

"Окрема увага — до посилення заходів безпеки мешканців міста на вулицях. Працюємо на упередження", — додав Федоров.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, колишній посадовець Запорізької міської ради отримав чотири кулі в область живота, після чого був ушпиталений, однак помер у лікарні.

Крім того, низка Telegram-каналів поширили відео, як ймовірний вбивця тікає з місця злочину у Запоріжжі.