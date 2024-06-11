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Вбивство експосадовця Запорізької міськради — Федоров відреагував на інцидент

11 червня 2024 16:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вбивцю колишнього посадовця міської ради Запоріжжя наразі шукають правоохоронці
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: пресслужба ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Запоріжжі вранці у вівторок, 11 червня, невідомий вистрелив у експосадовця міської ради Максима Денщіка. Згодом він помер у лікарні від отриманих поранень.

На інцидент відреагував голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Резонансне вбивство у Запоріжжі не має права залишитись без уваги ні влади, ні правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, сьогодні близько восьмої години ранку біля підʼїзду багатоповерхівки одного з районів Запоріжжя невідомий стріляв у місцевого посадовця з вогнепальної зброї. Постраждалий помер у лікарні під час реанімаційних заходів. 

Федоров зазначив, що провів нараду із правоохоронними органами, наразі поліція проводить слідчо-розшукові дії. Так, розслідування резонансного вбивства наразі на особливому контролі. 

Він наголосив, що Запоріжжя — не місце для кримінальних "розборок", тому ОВА разом із правоохоронцями буде проводити превентивну роботу з викорінення криміналітету.

"Окрема увага — до посилення заходів безпеки мешканців міста на вулицях. Працюємо на упередження", — додав Федоров.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, колишній посадовець Запорізької міської ради отримав чотири кулі в область живота, після чого був ушпиталений, однак помер у лікарні.

Крім того, низка Telegram-каналів поширили відео, як ймовірний вбивця тікає з місця злочину у Запоріжжі.

вбивство
Запорізька область
Іван Федоров
Запоріжжя
зброя

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