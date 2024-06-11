Убийцу бывшего чиновника городского совета Запорожья сейчас ищут правоохранители

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: пресс-служба ОВА

В Запорожье утром во вторник, 11 июня, неизвестный выстрелил в экс-чиновника городского совета Максима Денщика. Позже он скончался в больнице от полученных ранений.

На инцидент отреагировал глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Убийство чиновника в Запорожье 11 июня

"Резонансное убийство в Запорожье не имеет права остаться без внимания ни власти, ни правоохранителей", — говорится в сообщении.

Как известно, сегодня около восьми утра возле подъезда многоэтажки одного из районов Запорожья неизвестный стрелял в местного чиновника из огнестрельного оружия. Пострадавший скончался в больнице во время реанимационных действий.

Федоров отметил, что провел совещание с правоохранительными органами, в настоящее время полиция проводит следственно-розыскные действия. Так, расследование резонансного убийства сейчас на особом контроле.

Он подчеркнул, что Запорожье — не место для уголовных "разборок", поэтому ОВА вместе с правоохранителями будет проводить превентивную работу по искоренению криминалитета.

"Отдельное внимание — к усилению мер безопасности жителей города на улицах. Работаем на предупреждение", — добавил Федоров.

Скриншот поста Федорова

Напомним, бывший чиновник Запорожского городского совета получил четыре пули в область живота, после чего был госпитализирован, однако скончался в больнице.

Кроме того, ряд Telegram-каналов распространили видео, как вероятный убийца сбегает с места преступления в Запорожье.