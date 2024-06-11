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Убийство экс-чиновника Запорожского горсовета — Федоров отреагировал на инцидент

11 июня 2024 16:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Убийцу бывшего чиновника городского совета Запорожья сейчас ищут правоохранители
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: пресс-служба ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Запорожье утром во вторник, 11 июня, неизвестный выстрелил в экс-чиновника городского совета Максима Денщика. Позже он скончался в больнице от полученных ранений.

На инцидент отреагировал глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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"Резонансное убийство в Запорожье не имеет права остаться без внимания ни власти, ни правоохранителей", — говорится в сообщении.

Как известно, сегодня около восьми утра возле подъезда многоэтажки одного из районов Запорожья неизвестный стрелял в местного чиновника из огнестрельного оружия. Пострадавший скончался в больнице во время реанимационных действий.

Федоров отметил, что провел совещание с правоохранительными органами, в настоящее время полиция проводит следственно-розыскные действия. Так, расследование резонансного убийства сейчас на особом контроле.

Он подчеркнул, что Запорожье — не место для уголовных "разборок", поэтому ОВА вместе с правоохранителями будет проводить превентивную работу по искоренению криминалитета.

"Отдельное внимание — к усилению мер безопасности жителей города на улицах. Работаем на предупреждение", — добавил Федоров.

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Скриншот поста Федорова

Напомним, бывший чиновник Запорожского городского совета получил четыре пули в область живота, после чего был госпитализирован, однако скончался в больнице.

Кроме того, ряд Telegram-каналов распространили видео, как вероятный убийца сбегает с места преступления в Запорожье.

убийство
Запорожская область
Иван Федоров
Запорожье
оружие

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