Убийцу бывшего чиновника городского совета Запорожья сейчас ищут правоохранители

Убийство экс-чиновника Запорожского горсовета — Федоров отреагировал на инцидент
В Запорожье утром во вторник, 11 июня, неизвестный выстрелил в экс-чиновника городского совета Максима Денщика. Позже он скончался в больнице от полученных ранений.
На инцидент отреагировал глава ОВА Иван Федоров в Telegram.
Убийство чиновника в Запорожье 11 июня
"Резонансное убийство в Запорожье не имеет права остаться без внимания ни власти, ни правоохранителей", — говорится в сообщении.
Как известно, сегодня около восьми утра возле подъезда многоэтажки одного из районов Запорожья неизвестный стрелял в местного чиновника из огнестрельного оружия. Пострадавший скончался в больнице во время реанимационных действий.
Федоров отметил, что провел совещание с правоохранительными органами, в настоящее время полиция проводит следственно-розыскные действия. Так, расследование резонансного убийства сейчас на особом контроле.
Он подчеркнул, что Запорожье — не место для уголовных "разборок", поэтому ОВА вместе с правоохранителями будет проводить превентивную работу по искоренению криминалитета.
"Отдельное внимание — к усилению мер безопасности жителей города на улицах. Работаем на предупреждение", — добавил Федоров.
Напомним, бывший чиновник Запорожского городского совета получил четыре пули в область живота, после чего был госпитализирован, однако скончался в больнице.
Кроме того, ряд Telegram-каналов распространили видео, как вероятный убийца сбегает с места преступления в Запорожье.
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