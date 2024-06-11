Помер посадовець Максим Денщік, на якого вранці скоїли замах

Посадовець Запорізької міськради Максим Денщік. Фото: facebook.com/maxim.denschik.3

Відсторонений від виконання обов'язків у Запорізькій міській раді Максим Денщік помер у лікарні від отриманих поранень. Замах на нього скоїли сьогодні вранці.

Про це повідомляє поліція Запорізької області у Telegram у вівторок, 11 червня.

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Як повідомили раніше правоохоронні органи, сьогодні вранці експосадовець Запорізької міської ради Максим Денщік вийшов із свого під'їзду та був атакований невідомим чоловіком.

Він отримав чотири кулі в область живота, після чого був госпіталізований. Лікарі боролись за його життя, проте не змогли врятувати. Наразі правоохоронці розшукують стрілка.

"Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги", — йдеться в повідомленні поліції.

На початку травня чиновника було відстороненого від виконання обов‘язків директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що поліцейські затримали жителя Подільського району за підозрою у вбивстві односельця. Злочинець вивіз чоловіка у безлюдне місце та забив до смерті. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Москві, в районі Філі-Давидково, невідомий чоловік вистрілив у перехожого з автомата, та вбив на місці. Інцидент стався біля будівництва на вулиці Олексія Свиридова.