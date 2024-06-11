Помер посадовець Максим Денщік, на якого вранці скоїли замах

У Запоріжжі помер посадовець, на якого вранці скоїли замах
Відсторонений від виконання обов'язків у Запорізькій міській раді Максим Денщік помер у лікарні від отриманих поранень. Замах на нього скоїли сьогодні вранці.
Про це повідомляє поліція Запорізької області у Telegram у вівторок, 11 червня.
Вбивство посадовця в Запоріжжі
Як повідомили раніше правоохоронні органи, сьогодні вранці експосадовець Запорізької міської ради Максим Денщік вийшов із свого під'їзду та був атакований невідомим чоловіком.
Він отримав чотири кулі в область живота, після чого був госпіталізований. Лікарі боролись за його життя, проте не змогли врятувати. Наразі правоохоронці розшукують стрілка.
"Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги", — йдеться в повідомленні поліції.
На початку травня чиновника було відстороненого від виконання обов‘язків директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що поліцейські затримали жителя Подільського району за підозрою у вбивстві односельця. Злочинець вивіз чоловіка у безлюдне місце та забив до смерті. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
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