Умер чиновник Максим Денщик, на которого утром совершили покушение

Чиновник Запорожского горсовета Максим Денщик. Фото: facebook.com/maxim.denschik.3

Отстраненный от исполнения обязанностей в Запорожском городском совете Максим Денщик умер в больнице от полученных ранений. Покушение на него совершили сегодня утром.

Об этом сообщает полиция Запорожской области в Telegram во вторник, 11 июня.

Читайте также:

Убийство должностного лица в Запорожье

Как сообщили ранее правоохранительные органы, сегодня утром экс-чиновник Запорожского городского совета Максим Денщик вышел из своего подъезда и был атакован неизвестным мужчиной.

Он получил четыре пули в область живота, после чего был госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти. В настоящее время правоохранители разыскивают стрелка.

"Работники полиции установили, что у подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия произвел четыре выстрела у местного чиновника и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался во время оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении полиции.

В начале мая чиновник был отстранен от исполнения обязанностей директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские задержали жителя Подольского района по подозрению в убийстве односельчанина. Преступник вывез мужчину в безлюдное место и забил насмерть. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Москве, в районе Фили-Давыдково, неизвестный мужчина выстрелил в прохожего из автомата и убил на месте. Инцидент произошел возле строительства на улице Алексея Свиридова.