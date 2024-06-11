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В Запорожье умер чиновник, на которого утром совершили покушение

11 июня 2024 11:43
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Умер чиновник Максим Денщик, на которого утром совершили покушение
Чиновник Запорожского горсовета Максим Денщик. Фото: facebook.com/maxim.denschik.3
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Отстраненный от исполнения обязанностей в Запорожском городском совете Максим Денщик умер в больнице от полученных ранений. Покушение на него совершили сегодня утром.

Об этом сообщает полиция Запорожской области в Telegram во вторник, 11 июня.

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Как сообщили ранее правоохранительные органы, сегодня утром экс-чиновник Запорожского городского совета Максим Денщик вышел из своего подъезда и был атакован неизвестным мужчиной.

Он получил четыре пули в область живота, после чего был госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти. В настоящее время правоохранители разыскивают стрелка.

"Работники полиции установили, что у подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия произвел четыре выстрела у местного чиновника и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался во время оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении полиции.

В начале мая чиновник был отстранен от исполнения обязанностей директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета. 

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские задержали жителя Подольского района по подозрению в убийстве односельчанина. Преступник вывез мужчину в безлюдное место и забил насмерть. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Москве, в районе Фили-Давыдково, неизвестный мужчина выстрелил в прохожего из автомата и убил на месте. Инцидент произошел возле строительства на улице Алексея Свиридова.

Украина
местные депутаты
убийство
покушение
Запорожье
полиция

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