Вбивство 17-річного українця в Німеччині — заарештовано ще трьох підлітків

Загиблий Володимир Єрмаков. Фото: facebook.com/KyivBasketballFederation

У Німеччині заарештували ще трьох підлітків за фактом вбивства 17-річного баскетболіста з України Володимира Єрмакова. Йдеться про 14-річного німця грецького походження з Херне і двох сирійців віком 14 і 15 років із Гельзенкірхена.

Про це повідомляє DW у п'ятницю, 16 лютого.

Вбивство українця в Німеччині

Затриманих підлітків підозрюють у співучасті в убивстві Єрмакова.

Головним підозрюваним у вбивстві слідство вважає 15-річного німця турецького походження, якого заарештували 11 лютого.

Нагадаємо, у німецькому Дюссельдорфі був скоєний напад на гравців юніорської збірної України до 17 років. Причиною стала їхня національна приналежність.

За різними даними від діаспори в соцмережах, нападниками була група арабських емігрантів. Вони побили та різали хлопців ножами. Володимир Єрмаков від отриманих травм помер, а Артем Козаченко опинився в реанімації.

Додамо, 10 лютого у місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа у Німеччині побили громадянина України. 15-річний підліток отримав серйозні травми внаслідок нападу на підґрунті расової ненависті.