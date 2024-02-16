Убийство 17-летнего украинца в Германии — арестовано еще трех подростков

Погибший Владимир Ермаков. Фото: facebook.com/KyivBasketballFederation

В Германии арестовали еще троих подростков по факту убийства 17-летнего баскетболиста из Украины Владимира Ермакова. Речь идет о 14-летнем немце греческого происхождения из Херне и двух сирийцах в возрасте 14 и 15 лет из Гельзенкирхена.

Об этом сообщает DW в пятницу, 16 февраля.

Убийство украинца в Германии

Задержанные подростки подозреваются в соучастии в убийстве Ермакова.

Главным подозреваемым в убийстве следствие считает 15-летнего немца турецкого происхождения, арестованного 11 февраля.

Напомним, в немецком Дюссельдорфе было совершено нападение на игроков юниорской сборной Украины до 17 лет. Причиной послужила их национальная принадлежность.

По разным данным от диаспоры в соцсетях, нападающими была группа арабских эмигрантов. Они избили и резали ребят ножами. Владимир Ермаков от полученных травм умер, а Артем Козаченко оказался в реанимации.

Добавим, 10 февраля в городе Мэттманн вблизи Дюссельдорфа в Германии избили гражданина Украины. 15-летний подросток получил серьезные травмы в результате нападения на почве расовой ненависти.