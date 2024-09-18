Війна в Україні — США ознайомилися з мирним планом Зеленського

Президент України Володимир Зеленський із Президентом США Джо Байденом. Ілюстративне фото: ОП

США вже ознайомилися з планом Президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни. Сполучені Штати сподіваються досягти певного прогресу.

Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час пресконференції, присвяченій початку нової 79 Генеральної Асамблеї ООН, у вівторок, 17 вересня, пише Голос Америки.

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Томас-Грінфілд зазначила, що США ознайомлені з "мирним планом" Зеленського. Вона додала, що він викладає стратегію, яка може бути ефективною, і Сполучені Штати мають намір сприяти його реалізації.

"Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут", — заявила посол США.

Томас-Грінфілд підкреслила, що США сподіваються на прогрес у питанні миру, не уточнивши, про що саме йдеться. Імовірно, вона мала на увазі так званий "план перемоги", який Зеленський анонсував раніше.