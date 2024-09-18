Война в Украине — США ознакомились с мирным планом Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский с президентом США Джо Байденом. Иллюстративное фото: ОП

США уже ознакомились с планом Президента Украины Владимира Зеленского по окончании войны. Соединенные Штаты надеются добиться определенного прогресса.

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время пресс-конференции, посвященной началу новой 79 Генеральной Ассамблеи ООН, во вторник, 17 сентября, пишет Голос Америки.

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Томас-Гринфилд отметила, что США ознакомлены с "мирным планом" Зеленского. Она добавила, что он излагает стратегию, которая может быть эффективной, и Соединенные Штаты намерены способствовать его реализации.

"Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке. Итак, опять же, мы надеемся достичь определенного прогресса. Вот для чего мы здесь", — заявила посол США.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что США надеются на прогресс в вопросе мира, не уточнив, о чем именно идет речь. Вероятно, она имела в виду так называемый план победы, который Зеленский анонсировал ранее.