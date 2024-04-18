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ВАКС дозволив конфіскацію активів ексглави "Мотор Січ" Богуслаєва

18 квітня 2024 22:09
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
ВАКС дозволив конфіскацію активів ексглави "Мотор Січ" Богуслаєва
Колишній президент компанії "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв. Фото: hromadske.radio
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Вищий антикорупційний суд України виніс рішення на користь Міністерства юстиції. Згідно з ним яким державі передаються активи колишнього президента компанії "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, включаючи його нерухомість, земельні ділянки та участь у компаніях.

Про це повідомив Центр протидії корупції у четвер, 18 квітня.

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Конфіскація майна Богуслаєва

Проте суд відхилив запит на конфіскацію майна його родичів. Рішення про це Міністерство юстиції має намір оскаржити.

Богуслаєв, який перебуває під санкціями, зараз знаходиться в в’язниці, звинувачений у співпраці з Росією та підтримці терористичної організації, звинувачення, які він відкидає.

Суд відібрав у Богуслаєва право власності на 14 об’єктів нерухомості, 8 торговельних марок, акції в 6 компаніях та 2 патенти. Також було конфісковано 336 одиниць вогнепальної зброї та понад 615 мільйонів гривень.

Майно колишнього бізнес-партнера Богуслаєва, Петра Кононенка, також було конфісковано, включаючи його частки в трьох компаніях.

ВАКС відмовив у конфіскації майна сина та онуків Богуслаєва, а також сина Кононенка, що стало лише частковим задоволенням позову Міністерства юстиції.

За даними YouControl, син Богуслаєва володіє частками в 3 компаніях, 2 квартирами та гаражем, а його онуки – 7 квартирами. Син Кононенка контролює акції компанії "Делфіс" та володіє 13 об’єктами нерухомості.

Допис Центру протидії корупції. Фото: скриншот
Допис Центру протидії корупції. Фото: скриншот
Допис Центру протидії корупції. Фото: скриншот
Допис Центру протидії корупції. Фото: скриншот

Міністерство юстиції планує оскаржити рішення суду про не конфіскацію майна родичів Богуслаєва та Кононенка, стверджуючи, що їхні сини контролюються санкціонованими особами і їхні доходи походять від батьків. Наприклад, син Богуслаєва працював у компаніях свого батька до 2015 року, а син Кононенка був акціонером компанії, де Богуслаєв був основним акціонером.

Деталі справи Богуслаєва

В жовтні 2022 року Служба безпеки України (СБУ) затримала В’ячеслава Богуслаєва, народного депутата чотирьох скликань та президента компанії "Мотор Січ", за підозрою у співпраці з Російською Федерацією. На наступний день було оприлюднено докази його зв’язків з РФ.

Пізніше виявилось, що Богуслаєв має громадянство Росії, отримане 18 жовтня 2000 року.

У процесі розслідування СБУ провела обшуки, під час яких було знайдено елітні автомобілі, зброю та скіфське золото, загальною вартістю у сотні мільйонів гривень.

У березні 2023 року Богуслаєв отримав додаткове звинувачення в перешкоджанні діяльності Збройних сил України під час війни.

У травні того ж року він звернувся з проханням включити його до списку на обмін з Російською Федерацією.

Мін'юст
Україна
ВАКС
Мотор Січ
В'ячеслав Богуслаєв

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