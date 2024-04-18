ВАКС дозволив конфіскацію активів ексглави "Мотор Січ" Богуслаєва
Вищий антикорупційний суд України виніс рішення на користь Міністерства юстиції. Згідно з ним яким державі передаються активи колишнього президента компанії "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, включаючи його нерухомість, земельні ділянки та участь у компаніях.
Про це повідомив Центр протидії корупції у четвер, 18 квітня.
Конфіскація майна Богуслаєва
Проте суд відхилив запит на конфіскацію майна його родичів. Рішення про це Міністерство юстиції має намір оскаржити.
Богуслаєв, який перебуває під санкціями, зараз знаходиться в в’язниці, звинувачений у співпраці з Росією та підтримці терористичної організації, звинувачення, які він відкидає.
Суд відібрав у Богуслаєва право власності на 14 об’єктів нерухомості, 8 торговельних марок, акції в 6 компаніях та 2 патенти. Також було конфісковано 336 одиниць вогнепальної зброї та понад 615 мільйонів гривень.
Майно колишнього бізнес-партнера Богуслаєва, Петра Кононенка, також було конфісковано, включаючи його частки в трьох компаніях.
ВАКС відмовив у конфіскації майна сина та онуків Богуслаєва, а також сина Кононенка, що стало лише частковим задоволенням позову Міністерства юстиції.
За даними YouControl, син Богуслаєва володіє частками в 3 компаніях, 2 квартирами та гаражем, а його онуки – 7 квартирами. Син Кононенка контролює акції компанії "Делфіс" та володіє 13 об’єктами нерухомості.
Міністерство юстиції планує оскаржити рішення суду про не конфіскацію майна родичів Богуслаєва та Кононенка, стверджуючи, що їхні сини контролюються санкціонованими особами і їхні доходи походять від батьків. Наприклад, син Богуслаєва працював у компаніях свого батька до 2015 року, а син Кононенка був акціонером компанії, де Богуслаєв був основним акціонером.
Деталі справи Богуслаєва
В жовтні 2022 року Служба безпеки України (СБУ) затримала В’ячеслава Богуслаєва, народного депутата чотирьох скликань та президента компанії "Мотор Січ", за підозрою у співпраці з Російською Федерацією. На наступний день було оприлюднено докази його зв’язків з РФ.
Пізніше виявилось, що Богуслаєв має громадянство Росії, отримане 18 жовтня 2000 року.
У процесі розслідування СБУ провела обшуки, під час яких було знайдено елітні автомобілі, зброю та скіфське золото, загальною вартістю у сотні мільйонів гривень.
У березні 2023 року Богуслаєв отримав додаткове звинувачення в перешкоджанні діяльності Збройних сил України під час війни.
У травні того ж року він звернувся з проханням включити його до списку на обмін з Російською Федерацією.
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