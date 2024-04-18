ВАКС разрешил конфискацию активов эксглавы "Мотор Сич" Богуслаева

Бывший президент компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Фото: hromadske.radio

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение в пользу Министерства юстиции. Согласно ему государству передаются активы бывшего президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, включая его недвижимость, земельные участки и участие в компаниях.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в четверг, 18 апреля.

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Конфискация имущества Богуслаева

Однако суд отклонил запрос о конфискации имущества его родственников. Решение об этом Министерство юстиции намерено обжаловать.

Находящийся под санкциями Богуслаев сейчас находится в тюрьме, обвинен в сотрудничестве с Россией и поддержке террористической организации, обвинения, которые он отвергает.

Суд отобрал у Богуслаева право собственности на 14 объектов недвижимости, 8 торговых марок, акции в 6 компаниях и 2 патента. Также было конфисковано 336 единиц огнестрельного оружия и более 615 миллионов гривен.

Имущество бывшего бизнес-партнера Богуслаева, Петра Кононенко, также было конфисковано, включая его доли в трех компаниях.

ВАКС отказал в конфискации имущества сына и внуков Богуслаева, а также сына Кононенко, что явилось лишь частичным удовлетворением иска Министерства юстиции.

По данным YouControl, сын Богуслаева владеет частями в 3 компаниях, 2 квартирами и гаражом, а его внуки – 7 квартирами. Сын Кононенко контролирует акции компании "Делфис" и владеет 13 объектами недвижимости.

Пост Центра противодействия коррупции. Фото: скриншот

Пост Центра противодействия коррупции. Фото: скриншот

Министерство юстиции планирует обжаловать решение суда о не конфискации имущества родственников Богуслаева и Кононенко, утверждая, что их сыновья контролируются санкционированными лицами и их доходы исходят от родителей. К примеру, сын Богуслаева работал в компаниях своего отца до 2015 года, а сын Кононенко был акционером компании, где Богуслаев был основным акционером.

Детали дела Богуслаева

В октябре 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вячеслава Богуслаева, народного депутата четырех созывов и президента компании "Мотор Сич", по подозрению в сотрудничестве с Российской Федерацией. На следующий день были обнародованы доказательства его связей с РФ.

Позже оказалось, что Богуслаев имеет гражданство России, полученное 18 октября 2000 года.

В ходе расследования СБУ провела обыски, в ходе которых были найдены элитные автомобили, оружие и скифское золото общей стоимостью в сотни миллионов гривен.

В марте 2023 года Богуслаев получил дополнительное обвинение в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины во время войны.

В мае того же года он обратился с просьбой включить его в список на обмен с Российской Федерацией.