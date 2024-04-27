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В уряді Бельгії повідомили, коли передадуть Україні винищувачі F-16

27 квітня 2024 07:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Бельгії розповіли, коли передадуть ЗСУ винищувачі F-16
Американський багатоцільовий винищувач F-16. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В уряді Бельгії підтвердили, що передадуть Україні багатоцільові винищувачі F-16. Дата поки невідома, але точно цього року. 

Про це у п'ятницю, 26 квітня, під час на спільному брифінгу заявили прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та міністер оборони країни Людивін Дедондер, передає BRF.

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За словами міністра оборони Бельгії, уряд країни робить все можливе, аби якнайшвидше передати Україні винищувачі. Глава оборонного відомства переконаний, що цей факт ніяк не позначиться на обороноздатності Бельгії. 

"Натомість голова уряду Бельгії заявив, що передача літаків буде профінансована за рахунок доходу від заморожених російських активів, а не коштом бельгійських платників податків", — пише видання BRF.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що багатоцільові винищувачі F-16 можуть прибути до України вже цьогоріч з досвідченим та навченим льотним штатом пілотів та бортмеханіків. 

Раніше у Данії пообіцяли передати Україні винищувачі F-16 вже цього літа. 

війна
Україна
Бельгія
літаки
винищувач
F-16

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