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Посол Данії розповів, коли Україна отримає обіцяні F-16

22 квітня 2024 00:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Посол Данії розповів, коли Україна отримає обіцяні F-16
Винищувач F-16 ВПС Данії. Фото ілюстративне: mil.in.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Данія передасть Україні всі обіцяні винищувачі F-16. Прибуття перших літаків варто очікувати вже цього літа.

Про це повідомив датський посол у Києві Оле Егберг Міккельсен у неділю, 21 квітня.

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Данія передасть Україні F-16

"Не хвилюйтесь. Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації", — зазначив Міккельсен.

Дипломат наголосив, що Данія нині розформовує свій парк, оскільки невдовзі їй нададуть нове покоління літаків — F-35.

"Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", — наголосив він.

При цьому посол нагадав слова прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка раніше запевнила, що Данія передасть Україні винищувачі F-16 влітку цього року. Втім, про який місяць літа йдеться, посол не уточнив.

Раніше ми повідомляли, що перший винищувач F-16 може прибути до України ще до початку літа. Разом з машиною можуть бути передані критично необхідні запчастини, деталі, навісне озброєння та боєкомплект для курсового озброєння. 

Також ми писали, що українські військові пілоти успішно завершили перший етап навчання на літаках у Великій Британії, і готуються до наступного етапу підготовки, який проходитиме у Франції.

війна
Данія
Україна
винищувач
F-16

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