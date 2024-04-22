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Посол Дании рассказал, когда Украина получит обещанные F-16

22 апреля 2024 00:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Посол Дании рассказал, когда Украина получит обещанные F-16
Истребитель F-16 ВВС Дании. Фото иллюстративный: mil.in.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Дания передаст Украине все обещанные истребители F-16. Прибытие первых самолетов следует ожидать уже этим летом.

Об этом сообщил датский посол в Киеве Оле Эгберг Миккельсен в воскресенье, 21 апреля.

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Дания передаст Украине F-16

"Не волнуйтесь. Самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из строя", — отметил Миккельсен.

Дипломат подчеркнул, что Дания сейчас расформирует свой парк, поскольку вскоре ей предоставят новое поколение самолетов — F-35.

"Часть будет доставлена в Аргентину. Нечего волноваться. F-16 будут доставлены, как и обещали", — подчеркнул он.

При этом посол напомнил слова премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, ранее заверившей, что Дания передаст Украине истребители F-16 летом этого года. Впрочем, о каком месяце лета идет речь, посол не уточнил.

Ранее мы сообщали, что первый истребитель F-16 может прибыть в Украину еще до начала лета. Вместе с машиной могут быть переданы критически необходимые запчасти, детали, подвесное вооружение и боекомплект для курсового вооружения.

Также мы писали, что украинские военные пилоты успешно завершили первый этап обучения на самолетах в Великобритании и готовятся к следующему этапу подготовки, который будет проходить во Франции.

война
Дания
Украина
истребитель
F-16

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