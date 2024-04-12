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Україна може отримати понад 20 норвезьких літаків F-16, але є нюанс — ЗМІ

12 квітня 2024 08:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Україна може отримати понад 20 норвезьких літаків F-16, але є нюанс — ЗМІ
Західний винищувач F-16. Фото: Tormod Malvin Sæther/Nettavisen
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Норвегія готується передати Україні 22 літаки F-16 у межах коаліції винищувачів. Проте частина цих винищувачів є несправними і для польотів підлягають лише 12 літаків. 

Про це повідомляє норвезьке видання Nettavisen

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Видання зазначає, що Осло отримав від Вашингтона дозвіл на надання Україні винищувачів, а також двигунів, допоміжних матеріалів, тренажерів, запчастин та іншого відповідного обладнання.

Проте частина цих F-16 є несправними. Вони можуть використовуватись для запчастин та ремонту інших літаків. Видання припускає, що придатними для польоту є 12 літаків F-16.

"Угода про продаж з Draken International, схоже, не буде реалізована, а літаки, які мали бути використані для тренувань у США, натомість будуть задіяні для захисту повітряного простору України", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що поява в Україні винищувачів F-16 не зможе кардинально вплинути на ситуацію на полі бою в Україні. Однак це значно розширить українські можливості.

Проте керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут не погодився з цією думкою. Він вважає, якщо Україна отримає 20-40 літаків, то це суттєво може вплинути не тільки на сухопутне поле бою, але й на морське і на повітряний простір.

Додамо, в Данії українські військові продовжують проходити навчання на винищувачах F-16. У підготовці бійців ЗСУ допомагають також бельгійські союзники.

США
Норвегія
військова допомога
літаки
війна в Україні
F-16

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