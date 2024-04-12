Украина может получить более 20 норвежских самолетов F-16, но есть нюанс — СМИ

Западный истребитель F-16. Фото: Фото: Tormod Malvin Sæther/Nettavisen

Норвегия готовится передать Украине 22 самолета F-16 в рамках коалиции истребителей. Однако часть этих истребителей неисправна и для полетов подлежат только 12 самолетов.

Об этом сообщает норвежское издание Nettavisen.

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Издание отмечает, что Осло получил от Вашингтона разрешение на предоставление Украине истребителей, а также двигателей, вспомогательных материалов, тренажеров, запчастей и другого соответствующего оборудования.

Однако часть этих F-16 неисправна. Они могут использоваться для запчастей и ремонта других самолетов. Издание предполагает, что подходящими для полета являются 12 самолетов F-16.

"Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины", — говорится в материале.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что появление в Украине истребителей F-16 не сможет кардинально повлиять на ситуацию на поле боя в Украине. Но это значительно увеличит украинские возможности.

Однако руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут не согласился с этим мнением. Он считает, если Украина получит 20-40 самолетов, то это может существенно повлиять не только на сухопутное поле боя, но и на морское и на воздушное пространство.

Добавим, в Дании украинские военные продолжают проходить обучение на истребителях F-16. В подготовке бойцов ВСУ помогают также бельгийские союзники.