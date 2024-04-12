Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украина может получить более 20 норвежских самолетов F-16, но есть нюанс — СМИ arrow

Украина может получить более 20 норвежских самолетов F-16, но есть нюанс — СМИ

12 апреля 2024 08:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина может получить более 20 норвежских самолетов F-16, но есть нюанс — СМИ
Западный истребитель F-16. Фото: Фото: Tormod Malvin Sæther/Nettavisen
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Норвегия готовится передать Украине 22 самолета F-16 в рамках коалиции истребителей. Однако часть этих истребителей неисправна и для полетов подлежат только 12 самолетов.

Об этом сообщает норвежское издание Nettavisen.

Читайте также:

Норвежские F-16 для Украины.

Издание отмечает, что Осло получил от Вашингтона разрешение на предоставление Украине истребителей, а также двигателей, вспомогательных материалов, тренажеров, запчастей и другого соответствующего оборудования.

Однако часть этих F-16 неисправна. Они могут использоваться для запчастей и ремонта других самолетов. Издание предполагает, что подходящими для полета являются 12 самолетов F-16.

"Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины", — говорится в материале.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что появление в Украине истребителей F-16 не сможет кардинально повлиять на ситуацию на поле боя в Украине. Но это значительно увеличит украинские возможности.

Однако руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут не согласился с этим мнением. Он считает, если Украина получит 20-40 самолетов, то это может существенно повлиять не только на сухопутное поле боя, но и на морское и на воздушное пространство.

Добавим, в Дании украинские военные продолжают проходить обучение на истребителях F-16. В подготовке бойцов ВСУ помогают также бельгийские союзники.

США
Норвегия
военная помощь
самолеты
война в Украине
F-16

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб