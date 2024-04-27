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В правительстве Бельгии сообщили, когда передадут Украине истребители F-16

27 апреля 2024 07:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Бельгии рассказали, когда передадут ВСУ истребители F-16
Американский многоцелевой истребитель F-16. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В правительстве Бельгии подтвердили, что передадут Украине многоцелевые истребители F-16. Дата пока неизвестна, но точно в этом году.

Об этом в пятницу, 26 апреля, на совместном брифинге заявили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны страны Людивин Дедондер, передает BRF .

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По словам министра обороны Бельгии, правительство страны делает все возможное, чтобы как можно скорее передать Украине истребители. Глава оборонного ведомства убеждена, что этот факт никак не отразится на обороноспособности Бельгии.

"В свою очередь глава правительства Бельгии заявил, что передача самолетов будет профинансирована за счет дохода от замороженных российских активов, а не за счет бельгийских налогоплательщиков", — пишет издание BRF.

Напомним, в Пентагоне заявили, что многоцелевые истребители F-16 могут прибыть в Украину уже в этом году с опытным и обученным летным штатом пилотов и бортмехаников.

Ранее в Дании пообещали передать Украине истребители F-16 уже этим летом.

война
Украина
Бельгия
самолеты
истребитель
F-16

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