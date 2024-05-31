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В Укренерго розповіли про стан енергетики через обстріли і негоду — де немає світла та коли буде

31 травня 2024 13:35
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Через негоду та нічні обстріли в деяких регіонах немає світла
Енергетики під час робіт. Фото: ua-energy
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Через обстріли було знеструмлено деякі райони в Києві. Також є знеструмллення у Закарпатській та Хмельницькій областях через негоду.

Про це повідомляє Укренерго у п'ятницю, 31 травня.

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"Внаслідок ранкової ракетної атаки було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури в одному з районів Києва. Знеструмлювалось понад 500 приватних будинків. На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено, тривають ремонтні роботи", — повідомили в Укренерго.

Не дивлячись на важку ситуацію в українські енергетиці та на часті ракетні обстріли, сьогодні не планується обмеження абонентів від електропостачання та аварійні відключення по регіонах.

В Укренерго сповістили, що планових відключень наразі не передбачається, так як атомні реактори, які вийшли з ремонту, почали працювати на повну потужність.

Пост Укренерго
Пост Укренерго в Telegram

"Вчора, 30 травня, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна приймала надлишки електроенергії з цієї країни. Крім того, на запит "Укренерго", для підтримки безпечної роботи енергосистеми, в певні години було активоване термінове постачання надлишків електроенергії до енергосистеми Польщі", — зазначається в дописі Укренерго.

Також у відомстві повідомили, що вранці була тимчасово відключена західна високовольтна лінія, але знеструмлення об'єктів не спостерігалось.

"На ранок через негоду знеструмлено 52 населені пункти у Хмельницькій області, та 10 населених пунктів у Закарпатській. З інших причин знеструмлено 415 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях", — підсумували в Укренерго. 

Нагадаємо, раніше у північних та західних областях через атаки російських БпЛА відключали електроенергію

Також ми писали, що в Україні влітку через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.

світло
погода
електроенергія
обстріли
Укренерго
війна в Україні
енергетика

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