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В трьох областях нові відключення через атаки Росії — стан енергосистеми України

29 травня 2024 14:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В трьох областях нові відключення через атаки Росії — стан енергосистеми України
Працівник енергетичних служб. Фото ілюстративне: Unsplash
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Вночі в Рівненській області російським безпілотним літальним апаратом (БПЛА) був атакований один із енергооб’єктів. Внаслідок цієї атаки відбулося знеструмлення споживачів. Проте завдяки оперативним діям енергетиків, вже через 2 години енергоживлення було відновлене.

Про це повідомили в Укренерго в середу, 29 травня. 

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Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України залишаються серйозною загрозою для стабільності енергосистеми. Вночі атака на енергооб’єкт у Рівненській області зумовила тимчасове знеструмлення, яке вдалося швидко ліквідувати. 

Обмеження споживання електроенергії

На сьогодні не прогнозується застосування лімітів споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів у всіх регіонах України. Це стало можливим завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшенню обсягів виробництва на атомних станціях після виходу з планового ремонту двох блоків. Однак, варто зазначити, що весняно-літня ремонтна кампанія на АЕС триває, що може час від часу спричиняти нестачу електроенергії в енергосистемі.

Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням вчора, 28 травня, з 16:00 до 16:52 обмежувалась робота об’єктів відновлюваної енергетики (ВДЕ).

Вранці дією захисту вимикалась високовольтна лінія "Укренерго" в західному регіоні. Знеструмлення споживачів не було, лінія повернута в роботу дією автоматики.

В Одеській області на ранок через негоду знеструмлено 2 140 споживачів, тривають ремонтні роботи. З інших причин знеструмлено 410 населених пунктів.

Унаслідок бойових дій є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській та Харківській областях. Роботи з відновлення електропостачання тривають, але ситуація залишається складною через постійні обстріли та небезпеку для ремонтних бригад.

Аварійна допомога та імпорт

Вчора, 28 травня, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 13:00 до 15:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни. Це дозволило стабілізувати ситуацію в енергосистемі та уникнути можливих перебоїв у постачанні електроенергії.

Протягом доби Україна імпортувала електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 18 821 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1700 МВт.

Раніше в Укренерго пояснили, чому відключення світла аргументують поганою погодою

Також ми писали, що в Україні влітку через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.

Міненерго
електроенергія
сфера енергетики
електропостачання
Укренерго
війна в Україні
відключення світла

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