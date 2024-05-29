Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В трех областях новые отключения из-за атак России — состояние энергосистемы Украины arrow

В трех областях новые отключения из-за атак России — состояние энергосистемы Украины

29 мая 2024 14:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В трех областях новые отключения из-за атак России — состояние энергосистемы Украины
Работник энергетических служб. Фото иллюстративный: Unsplash
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Ночью в Ровенской области российским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) был атакован один из энергообъектов. В результате этой атаки произошло обесточивание потребителей. Однако, благодаря оперативным действиям энергетиков, уже через 2 часа энергопитание было восстановлено.

Об этом сообщили в Укрэнерго в среду, 29 мая.

Читайте также:

Последствия атак россиян на энергообъекты

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины остаются серьезной угрозой стабильности энергосистемы. Ночью атака на энергообъект в Ровенской области обусловила временное обесточивание, которое удалось быстро ликвидировать.

Ограничение потребления электроэнергии

На сегодня не прогнозируется применение лимитов потребления электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Это стало возможным благодаря активной работе солнечных электростанций и увеличению объемов производства на атомных станциях после выхода из планового ремонта двух блоков. Однако стоит отметить, что весенне-летняя ремонтная кампания на АЭС продолжается, что может время от времени вызывать нехватку электроэнергии в энергосистеме.

Для поддержания баланса между производством и потреблением вчера, 28 мая, с 16.00 до 16.52 ограничивалась работа объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Утром действием защиты отключалась высоковольтная линия "Укрэнерго" в западном регионе. Обесточивания потребителей не было, линия возвращена в работу действием автоматики.

В Одесской области на утро из-за непогоды обесточены 2 140 потребителей, продолжаются ремонтные работы. По другим причинам обесточены 410 населенных пунктов.

В результате боевых действий новые обесточивания в Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, но ситуация остается сложной из-за постоянных обстрелов и опасности для ремонтных бригад.

Аварийная помощь и импорт

Вчера, 28 мая, по запросу оператора энергосистемы Польши Украина с 13:00 до 15:00 принимала излишки электроэнергии из этой страны. Это позволило стабилизировать ситуацию в энергосистеме и избежать возможных перебоев в снабжении электроэнергией.

В течение суток Украина импортировала электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 18821 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1700 МВт.

Ранее в Укрэнерго объяснили, почему отключение света аргументируется плохой погодой.

Также мы писали, что в Украине летом из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.

Минэнерго
электроэнергия
сфера энергетики
электроснабжение
Укрэнерго
война в Украине
отключения света

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали