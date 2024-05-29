В трех областях новые отключения из-за атак России — состояние энергосистемы Украины

Работник энергетических служб. Фото иллюстративный: Unsplash

Ночью в Ровенской области российским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) был атакован один из энергообъектов. В результате этой атаки произошло обесточивание потребителей. Однако, благодаря оперативным действиям энергетиков, уже через 2 часа энергопитание было восстановлено.

Об этом сообщили в Укрэнерго в среду, 29 мая.

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Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины остаются серьезной угрозой стабильности энергосистемы. Ночью атака на энергообъект в Ровенской области обусловила временное обесточивание, которое удалось быстро ликвидировать.

Ограничение потребления электроэнергии

На сегодня не прогнозируется применение лимитов потребления электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Это стало возможным благодаря активной работе солнечных электростанций и увеличению объемов производства на атомных станциях после выхода из планового ремонта двух блоков. Однако стоит отметить, что весенне-летняя ремонтная кампания на АЭС продолжается, что может время от времени вызывать нехватку электроэнергии в энергосистеме.

Для поддержания баланса между производством и потреблением вчера, 28 мая, с 16.00 до 16.52 ограничивалась работа объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Утром действием защиты отключалась высоковольтная линия "Укрэнерго" в западном регионе. Обесточивания потребителей не было, линия возвращена в работу действием автоматики.

В Одесской области на утро из-за непогоды обесточены 2 140 потребителей, продолжаются ремонтные работы. По другим причинам обесточены 410 населенных пунктов.

В результате боевых действий новые обесточивания в Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, но ситуация остается сложной из-за постоянных обстрелов и опасности для ремонтных бригад.

Аварийная помощь и импорт

Вчера, 28 мая, по запросу оператора энергосистемы Польши Украина с 13:00 до 15:00 принимала излишки электроэнергии из этой страны. Это позволило стабилизировать ситуацию в энергосистеме и избежать возможных перебоев в снабжении электроэнергией.

В течение суток Украина импортировала электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 18821 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1700 МВт.

Ранее в Укрэнерго объяснили, почему отключение света аргументируется плохой погодой.

Также мы писали, что в Украине летом из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.