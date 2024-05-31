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В Укрэнерго рассказали о состоянии энергетики из-за обстрелов — где нет света и когда будет

31 мая 2024 13:35
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Из-за непогоды и ночных обстрелов в некоторых регионах нет света
Энергетики во время работ. Фото: ua-energy
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Из-за обстрелов были обесточены некоторые районы в Киеве. Также есть обесточивание в Закарпатской и Хмельницкой областях из-за непогоды.

Об этом сообщает Укрэнерго в пятницу, 31 мая.

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"В результате утренней ракетной атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры в одном из районов Киева. Обесточивалось более 500 частных домов. На утро энергопитание большинства потребителей возобновлено, продолжаются ремонтные работы", — сообщили в Укрэнерго.

Несмотря на тяжелую ситуацию в украинской энергетике и частые ракетные обстрелы, сегодня не планируется ограничение абонентов от электроснабжения и аварийные отключения по регионам.

В Укрэнерго известили, что плановых отключений пока не предвидится, так как вышедшие из ремонта атомные реакторы начали работать на полную мощность.

Пост Укрэнерго
Пост Укрэнерго в Telegram

"Вчера, 30 мая, по запросу оператора энергосистемы Польши, Украина принимала излишки электроэнергии из этой страны. Кроме того, по запросу "Укрэнерго", для поддержки безопасной работы энергосистемы, в определенные часы была активирована срочная поставка излишков электроэнергии в энергосистему Польши" , — отмечается в Укрэнерго.

Также в ведомстве сообщили, что утром была временно отключена западная высоковольтная линия, но обесточивание объектов не наблюдалось.

"На утро из-за непогоды обесточено 52 населенных пункта в Хмельницкой области, и 10 населенных пунктов в Закарпатской. По другим причинам обесточено 415 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточения в Донецкой, Сумской, Харьковской областях", — подытожили в Укрэнерго.

Напомним, ранее в северных и западных областях из-за атак российских БПЛА отключали электроэнергию.

Также мы писали, что в Украине летом из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.

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