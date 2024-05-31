Из-за непогоды и ночных обстрелов в некоторых регионах нет света

В Укрэнерго рассказали о состоянии энергетики из-за обстрелов — где нет света и когда будет
Из-за обстрелов были обесточены некоторые районы в Киеве. Также есть обесточивание в Закарпатской и Хмельницкой областях из-за непогоды.
Об этом сообщает Укрэнерго в пятницу, 31 мая.
Какая ситуация с энергосистемой и где отключали свет
"В результате утренней ракетной атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры в одном из районов Киева. Обесточивалось более 500 частных домов. На утро энергопитание большинства потребителей возобновлено, продолжаются ремонтные работы", — сообщили в Укрэнерго.
Несмотря на тяжелую ситуацию в украинской энергетике и частые ракетные обстрелы, сегодня не планируется ограничение абонентов от электроснабжения и аварийные отключения по регионам.
В Укрэнерго известили, что плановых отключений пока не предвидится, так как вышедшие из ремонта атомные реакторы начали работать на полную мощность.
"Вчера, 30 мая, по запросу оператора энергосистемы Польши, Украина принимала излишки электроэнергии из этой страны. Кроме того, по запросу "Укрэнерго", для поддержки безопасной работы энергосистемы, в определенные часы была активирована срочная поставка излишков электроэнергии в энергосистему Польши" , — отмечается в Укрэнерго.
Также в ведомстве сообщили, что утром была временно отключена западная высоковольтная линия, но обесточивание объектов не наблюдалось.
"На утро из-за непогоды обесточено 52 населенных пункта в Хмельницкой области, и 10 населенных пунктов в Закарпатской. По другим причинам обесточено 415 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточения в Донецкой, Сумской, Харьковской областях", — подытожили в Укрэнерго.
Напомним, ранее в северных и западных областях из-за атак российских БПЛА отключали электроэнергию.
Также мы писали, что в Украине летом из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.
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