В Укренерго оновили тимчасові графіки відключення світла — назвали п'ять областей

Жінка з дитиною сидять без світла. Фото: Сергій Коровайний / Детектор Медіа

Диспетчерський центр "Укренерго" змушений застосувати в п'ятницю, 5 квітня, тимчасові графіки з відключення електроенергії в п'яти областях. Цього дня обмеження споживання світла тривали з 18:45 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго в Telegram.

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В яких областях застосували графіки з відключення світла

Так, в Укренерго зазначили, що обмеження споживання електроенергії застосували в таких областях:

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Полтавській;

Сумській.

Час відключення світла в областях України. Фото: t.me/Ukrenergo

Обмеження електропостачання зменшилися порівняно з 4 квітня. В областях розподілятимуть наявну електроенергію рівномірно між споживачами за чергами. Таким чином, перерви у постачанні електроенергії скоротяться.

"Причина застосування обмежень залишається тією ж самою: відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", — пояснили в Укренерго.

Також діють відключення в Харківській області та для промислових споживачів в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Нагадаємо, що 5 квітня жителі Одеси залишилися без світла. Відомо, на яких вулицях не було електроенергії та куди можна звертатись у разі відключення.

Також ми повідомляли, що 4 квітня у деяких регіонах України відбулись екстрені відключення світла з 18:20 до 22:00. Йдеться про шість областей.