В Укрэнерго обновили временные графики отключения света — назвали пять областей

Женщина с ребенком сидит без света. Фото: Сергей Каравайный / Детектор Медиа

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить в пятницу, 5 апреля, временные графики по отключению электроэнергии в пяти областях. В этот день ограничения потребления света продолжались с 18:45 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Так, в Укрэнерго отметили, что ограничение потребления электроэнергии применили в следующих областях:

Днепропетровской;

Запорожский;

Кировоградской;

Полтавской;

Сумской.

Время отключения света в областях Украины. Фото: t.me/Ukrenergo

Ограничения электроснабжения уменьшились по сравнению с 4 апреля. В областях будет распределяться имеющаяся электроэнергия равномерно между потребителями за очередями. Таким образом, перерывы в снабжении электроэнергией сократятся.

"Причина применения ограничений остается той же самой: отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции", — пояснили в Укрэнерго.

Также действуют отключения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Напомним, что 5 апреля жители Одессы остались без света. Известно, на каких улицах не было электроэнергии и куда можно обращаться при отключении.

Также мы сообщали, что 4 апреля в некоторых регионах Украины произошли экстренные отключения света с 18:20 до 22:00. Речь идет о шести областях.