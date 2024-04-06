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В Укрэнерго обновили временные графики отключения света — назвали пять областей

6 апреля 2024 01:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Укрэнерго обновили временные графики отключения света — назвали пять областей
Женщина с ребенком сидит без света. Фото: Сергей Каравайный / Детектор Медиа
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить в пятницу, 5 апреля, временные графики по отключению электроэнергии в пяти областях. В этот день ограничения потребления света продолжались с 18:45 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Так, в Укрэнерго отметили, что ограничение потребления электроэнергии применили в следующих областях:

  • Днепропетровской;
  • Запорожский;
  • Кировоградской;
  • Полтавской;
  • Сумской.
Время отключения света в областях Украины
Время отключения света в областях Украины. Фото: t.me/Ukrenergo

Ограничения электроснабжения уменьшились по сравнению с 4 апреля. В областях будет распределяться имеющаяся электроэнергия равномерно между потребителями за очередями. Таким образом, перерывы в снабжении электроэнергией сократятся.

"Причина применения ограничений остается той же самой: отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции", — пояснили в Укрэнерго.

Также действуют отключения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Напомним, что 5 апреля жители Одессы остались без света. Известно, на каких улицах не было электроэнергии и куда можно обращаться при отключении.

Также мы сообщали, что 4 апреля в некоторых регионах Украины произошли экстренные отключения света с 18:20 до 22:00. Речь идет о шести областях.

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