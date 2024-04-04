У деяких регіонах України запроваджують екстрені відключення світла — перелік областей

Електроенергетик за роботою. Фото: Telegram Укренерго

В Укренерго запровадили тимчасові графіки відключення електроенергії. Відтак з 18:20 до 22:00 світла не буде в шести областях України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби держрегулятора.

Читайте також:

Де не буде світла

Згідно з повідомленням, обмеження стосуються:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Кіровоградської;

Полтавської;

Сумської областей.

Зазначається, що це пов'язано з відсутністю достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі внаслідок останніх масованих російських атак на українські електростанції.

"Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів", — йдеться в повідомленні енергетиків.

Джерело: Telegram Укренерго

Також в регуляторі додали, що обмеження продовжують діяти на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

Нагадаємо, раніше в Укренерго заявили, що через відновлення обладнання електропостачання було обмежено в трьох регіонах України.

Додамо, армія Росії вночі, 29 березня, під час масованої комбінованої атаки вкотре вдарила по енергетичних об'єктах України, спричинивши екстрені відключення світла в Харківській та Дніпропетровській областях.