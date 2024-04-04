Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У деяких регіонах України запроваджують екстрені відключення світла — перелік областей arrow

У деяких регіонах України запроваджують екстрені відключення світла — перелік областей

4 квітня 2024 19:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У деяких регіонах України запроваджують екстрені відключення світла — перелік областей
Електроенергетик за роботою. Фото: Telegram Укренерго
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Укренерго запровадили тимчасові графіки відключення електроенергії. Відтак з 18:20 до 22:00 світла не буде в шести областях України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби держрегулятора

Читайте також:

Де не буде світла

Згідно з повідомленням, обмеження стосуються:

  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Запорізької;
  • Кіровоградської;
  • Полтавської;
  • Сумської областей. 

Зазначається, що це пов'язано з відсутністю достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі внаслідок останніх масованих російських атак на українські електростанції. 

"Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів", — йдеться в повідомленні енергетиків.

У деяких регіонах України запроваджують екстрені відключення світла — перелік областей
Джерело: Telegram Укренерго

Також в регуляторі додали, що обмеження продовжують діяти на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

Нагадаємо, раніше в Укренерго заявили, що через відновлення обладнання електропостачання було обмежено в трьох регіонах України.

Додамо, армія Росії вночі, 29 березня, під час масованої комбінованої атаки вкотре вдарила по енергетичних об'єктах України, спричинивши екстрені відключення світла в Харківській та Дніпропетровській областях.

електроенергія
Україна
Донецька область
Запорізька область
Дніпропетровська область
Сумська область
Кіровоградська область
Полтавська область
електропостачання
Укренерго

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК