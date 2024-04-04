У деяких регіонах України запроваджують екстрені відключення світла — перелік областей
В Укренерго запровадили тимчасові графіки відключення електроенергії. Відтак з 18:20 до 22:00 світла не буде в шести областях України.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби держрегулятора.
Де не буде світла
Згідно з повідомленням, обмеження стосуються:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Кіровоградської;
- Полтавської;
- Сумської областей.
Зазначається, що це пов'язано з відсутністю достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі внаслідок останніх масованих російських атак на українські електростанції.
"Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів", — йдеться в повідомленні енергетиків.
Також в регуляторі додали, що обмеження продовжують діяти на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.
Нагадаємо, раніше в Укренерго заявили, що через відновлення обладнання електропостачання було обмежено в трьох регіонах України.
Додамо, армія Росії вночі, 29 березня, під час масованої комбінованої атаки вкотре вдарила по енергетичних об'єктах України, спричинивши екстрені відключення світла в Харківській та Дніпропетровській областях.
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