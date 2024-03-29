В яких областях не буде світла

Енергетики відновлюють пошкоджені внаслідок обстрілів електромережі. Фото: interfax.com.ua

Сьогодні у кількох регіонах Україна аварійно відключатимуть електроенергію. Причина — брак генеруючих потужностей внаслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції.

Про це повідомили в Укренерго.

Читайте також:

В яких регіонах не буде світла

Графіки аварійних відключень запроваджені до сьогоднішнього вечора у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та у Кривому Розі.



В Укренерго просять жителів інших областей ощадливо використовувати електроенергію.

Раніше ми повідомляли, в яких регіонах України найбільш критична ситуація з електропостачанням.

Нагадаємо, 27 березня, незважаючи на графіки стабілізаційних відключень, деякі одесити залишилися без світла.