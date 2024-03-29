В яких областях не буде світла

У трьох регіонах України діють графіки аварійних відключень — де саме і на скільки
Сьогодні у кількох регіонах Україна аварійно відключатимуть електроенергію. Причина — брак генеруючих потужностей внаслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції.
Про це повідомили в Укренерго.
В яких регіонах не буде світла
Графіки аварійних відключень запроваджені до сьогоднішнього вечора у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та у Кривому Розі.
В Укренерго просять жителів інших областей ощадливо використовувати електроенергію.
Раніше ми повідомляли, в яких регіонах України найбільш критична ситуація з електропостачанням.
Нагадаємо, 27 березня, незважаючи на графіки стабілізаційних відключень, деякі одесити залишилися без світла.
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