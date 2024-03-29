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У трьох регіонах України діють графіки аварійних відключень — де саме і на скільки

29 березня 2024 15:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В яких областях не буде світла
Енергетики відновлюють пошкоджені внаслідок обстрілів електромережі. Фото: interfax.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Сьогодні у кількох регіонах Україна аварійно відключатимуть електроенергію. Причина — брак генеруючих потужностей внаслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції.

Про це повідомили в Укренерго.

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Графіки аварійних відключень запроваджені до сьогоднішнього вечора у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та у Кривому Розі.


В Укренерго просять жителів інших областей ощадливо використовувати електроенергію.

Раніше ми повідомляли, в яких регіонах України найбільш критична ситуація з електропостачанням.

Нагадаємо, 27 березня, незважаючи на графіки стабілізаційних відключень, деякі одесити залишилися без світла

електроенергія
Запорізька область
Дніпропетровська область
Кіровоградська область
Укренерго
відключення світла

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