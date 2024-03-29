В каких областях не будет света

В трех регионах Украины действуют графики аварийных отключений – где именно и на сколько
Сегодня в нескольких регионах Украины будут аварийно отключать электроэнергию. Причина — нехватка генерирующих мощностей в результате ночной массированной российской атаки на украинские электростанции.
Об этом сообщили в "Укрэнерго" .
В каких регионах не будет света
Графики аварийных отключений введены до сегодняшнего вечера в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Также продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и Кривом Роге.
В "Укрэнерго" просят жителей других областей экономно использовать электроэнергию.
Ранее мы сообщали, в каких регионах Украины самая критичная ситуация с электроснабжением.
Напомним, 27 марта, несмотря на графики стабилизационных отключений, некоторые одесситы остались без света.
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