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В трех регионах Украины действуют графики аварийных отключений – где именно и на сколько

29 марта 2024 15:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В каких областях не будет света
Энергетики восстанавливают поврежденные в результате обстрелов электросети. Фото: interfax.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Сегодня в нескольких регионах Украины будут аварийно отключать электроэнергию. Причина — нехватка генерирующих мощностей в результате ночной массированной российской атаки на украинские электростанции.

Об этом сообщили в "Укрэнерго" .

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В каких регионах не будет света

Графики аварийных отключений введены до сегодняшнего вечера в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Также продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и Кривом Роге.
В "Укрэнерго" просят жителей других областей экономно использовать электроэнергию.

Ранее мы сообщали, в каких регионах Украины самая критичная ситуация с электроснабжением.

Напомним, 27 марта, несмотря на графики стабилизационных отключений, некоторые одесситы остались без света.

 

 

электроэнергия
Запорожская область
Днепропетровская область
Кировоградская область
Укрэнерго
отключения света

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