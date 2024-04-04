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В некоторых регионах Украины вводят экстренные отключения света — перечень областей

4 апреля 2024 19:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В некоторых регионах Украины вводят экстренные отключения света — перечень областей
Электроэнергетик за работой. Фото: Telegram Укрэнерго
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Укрэнерго ввели временные графики отключения электроэнергии. Таким образом, с 18:20 до 22:00 света не будет в шести областях Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госрегулятора.

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Согласно сообщению, ограничения касаются:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Кировоградской;
  • Полтавской;
  • Сумской области.

Отмечается, что это связано с отсутствием достаточного объема генерирующих мощностей в системе в результате последних массированных российских атак на украинские электростанции.

"Объем ограничений умеренный. Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей", — говорится в сообщении энергетиков.

В некоторых регионах Украины вводят экстренные отключения света — перечень областей
Источник: Telegram Укрэнерго

Также в регуляторе добавили, что ограничения продолжают действовать в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

Напомним, ранее в Укрэнерго заявили, что из-за восстановления оборудования электроснабжение было ограничено в трех регионах Украины.

Добавим, армия России ночью, 29 марта, во время массированной комбинированной атаки в очередной раз ударила по энергетическим объектам Украины, вызвав экстренные отключения света в Харьковской и Днепропетровской областях.

электроэнергия
Украина
Донецкая область
Запорожская область
Днепропетровская область
Сумская область
Кировоградская область
Полтавская область
электроснабжение
Укрэнерго

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