В некоторых регионах Украины вводят экстренные отключения света — перечень областей

Электроэнергетик за работой. Фото: Telegram Укрэнерго

В Укрэнерго ввели временные графики отключения электроэнергии. Таким образом, с 18:20 до 22:00 света не будет в шести областях Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госрегулятора.

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Согласно сообщению, ограничения касаются:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Кировоградской;

Полтавской;

Сумской области.

Отмечается, что это связано с отсутствием достаточного объема генерирующих мощностей в системе в результате последних массированных российских атак на украинские электростанции.

"Объем ограничений умеренный. Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей", — говорится в сообщении энергетиков.

Источник: Telegram Укрэнерго

Также в регуляторе добавили, что ограничения продолжают действовать в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

Напомним, ранее в Укрэнерго заявили, что из-за восстановления оборудования электроснабжение было ограничено в трех регионах Украины.

Добавим, армия России ночью, 29 марта, во время массированной комбинированной атаки в очередной раз ударила по энергетическим объектам Украины, вызвав экстренные отключения света в Харьковской и Днепропетровской областях.