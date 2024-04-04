В некоторых регионах Украины вводят экстренные отключения света — перечень областей
В Укрэнерго ввели временные графики отключения электроэнергии. Таким образом, с 18:20 до 22:00 света не будет в шести областях Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы госрегулятора.
Где не будет света
Согласно сообщению, ограничения касаются:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Кировоградской;
- Полтавской;
- Сумской области.
Отмечается, что это связано с отсутствием достаточного объема генерирующих мощностей в системе в результате последних массированных российских атак на украинские электростанции.
"Объем ограничений умеренный. Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей", — говорится в сообщении энергетиков.
Также в регуляторе добавили, что ограничения продолжают действовать в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.
Напомним, ранее в Укрэнерго заявили, что из-за восстановления оборудования электроснабжение было ограничено в трех регионах Украины.
Добавим, армия России ночью, 29 марта, во время массированной комбинированной атаки в очередной раз ударила по энергетическим объектам Украины, вызвав экстренные отключения света в Харьковской и Днепропетровской областях.
Читайте Новини.LIVE!