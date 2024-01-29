В Україну з Угорщини намагалися ввезти автомобіль за підробленим документом

Автомобіль, який намагалися незаконно ввезти в Україну. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В Україну намагалися ввезти автомобіль за підробленим документом. Прикордонники відділу "Соломоново" Чопського загону затримали водія Мercedes Sprinter на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Авто за підробленим документом

Водій, 30-річний іванофранківець, заїжджав автомобілем на територію України з Угорщини через пункт пропуску "Тиса". Прикордонний наряд під час перевірки документів на його мікроавтобус помітив невідповідність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу встановленому взірцю. Правоохоронці встановили, що його було підроблено.

Автомобіль, який намагалися незаконно ввезти в Україну. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Автомобіль, який намагалися незаконно ввезти в Україну. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

"За фактом виявлення ознак правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів", прикордонники проінформували співробітників Національної поліції", — йдеться у повідомленні.

Підроблений документ. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Слідчо-оперативна група вилучила реєстраційний документ за встановленим порядком для проведення експертизи. До того ж у водія вилучили мікроавтобус 2017 року випуску.

Допис Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Фото: скриншот

Нагадаємо, черги на кордоні України станом на понеділок, 29 січня, є на кількох КПП. При плануванні подорожі до країн ЄС та Молдови українців закликають враховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах.

Також ми писали, що речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що за добу кордон перетинає 70-75 тисяч людей в обох напрямках. За його словами, наразі пасажиропотік не є надто активним.