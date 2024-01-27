На кордоні викрили киянку, яка перевозила контрабандні нарковмісні таблетки

Контрабандні нарковмісні таблетки. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали киянку, яка намагалася незаконно перевезти контрабанду до України. Жінка прямувала з Польщі автобусом і перевозила понад тисячу наркомістких таблеток "Decancit SR", які містять псевдоефедрин.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Як вказують в ДПСУ, жінка прямувала до України автобусом "Варшава-Харків" через прикордонний пункт пропуску "Рава-Руська". Прикордонники звернули увагу на 38-річну киянку і запросили її для додаткової перевірки.

Нарковмісні таблетки у валізі. Фото: ДПСУ

Автобус, в якому їхала киянка. Фото: ДПСУ

"В результаті огляду спільно з оперативними співробітниками та митниками прикордонний наряд виявив серед особистих речей медичні препарати "Decancit SR" із вмістом речовини "псевдоефедрин", — зазначили в прикордонній службі.

Нарковмісні таблетки. Фото: ДПСУ

Після перевірки стало відомо, що таких таблеток у контрабандистки було 1140. Вона заховала їх під обшивкою валізи та в пачках із солодощами. За фактом незаконного перевезення наркотичних речовин співробітники прикордонного пункту направили повідомлення до Нацполіції.

Нарковмісні таблетки. Фото: ДПСУ

Нарковмісні таблетки. Фото: ДПСУ

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, мешканець Львівської області намагався ввезти з Польщі в Україну 3,5 тонни кави. Щоправда, у декларації він назвав її "особистими речами".

Додамо, прокурори Одеської області скерували до суду обвинувальний акт щодо тютюнових контрабандистів. Група молодиків продавала безакцизні сигарети по всій території України.