На кордоні викрили киянку, яка перевозила контрабандні нарковмісні таблетки
Прикордонники затримали киянку, яка намагалася незаконно перевезти контрабанду до України. Жінка прямувала з Польщі автобусом і перевозила понад тисячу наркомістких таблеток "Decancit SR", які містять псевдоефедрин.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Затримання на кордоні киянки з нарковмісними препаратами
Як вказують в ДПСУ, жінка прямувала до України автобусом "Варшава-Харків" через прикордонний пункт пропуску "Рава-Руська". Прикордонники звернули увагу на 38-річну киянку і запросили її для додаткової перевірки.
"В результаті огляду спільно з оперативними співробітниками та митниками прикордонний наряд виявив серед особистих речей медичні препарати "Decancit SR" із вмістом речовини "псевдоефедрин", — зазначили в прикордонній службі.
Після перевірки стало відомо, що таких таблеток у контрабандистки було 1140. Вона заховала їх під обшивкою валізи та в пачках із солодощами. За фактом незаконного перевезення наркотичних речовин співробітники прикордонного пункту направили повідомлення до Нацполіції.
Нагадаємо, мешканець Львівської області намагався ввезти з Польщі в Україну 3,5 тонни кави. Щоправда, у декларації він назвав її "особистими речами".
Додамо, прокурори Одеської області скерували до суду обвинувальний акт щодо тютюнових контрабандистів. Група молодиків продавала безакцизні сигарети по всій території України.
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