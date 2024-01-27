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На кордоні викрили киянку, яка перевозила контрабандні нарковмісні таблетки

27 січня 2024 14:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На кордоні викрили киянку, яка перевозила контрабандні нарковмісні таблетки
Контрабандні нарковмісні таблетки. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прикордонники затримали киянку, яка намагалася незаконно перевезти контрабанду до України. Жінка прямувала з Польщі автобусом і перевозила понад тисячу наркомістких таблеток "Decancit SR", які містять псевдоефедрин.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Як вказують в ДПСУ, жінка прямувала до України автобусом "Варшава-Харків" через прикордонний пункт пропуску "Рава-Руська". Прикордонники звернули увагу на 38-річну киянку і запросили її для додаткової перевірки.

Нарковмісні таблетки у валізі
Нарковмісні таблетки у валізі. Фото: ДПСУ
Автобус, в якому їхала киянка
Автобус, в якому їхала киянка. Фото: ДПСУ

"В результаті огляду спільно з оперативними співробітниками та митниками прикордонний наряд виявив серед особистих речей медичні препарати "Decancit SR" із вмістом речовини "псевдоефедрин", — зазначили в прикордонній службі. 

Нарковмісні таблетки
Нарковмісні таблетки. Фото: ДПСУ

Після перевірки стало відомо, що таких таблеток у контрабандистки було 1140. Вона заховала їх під обшивкою валізи та в пачках із солодощами. За фактом незаконного перевезення наркотичних речовин співробітники прикордонного пункту направили повідомлення до Нацполіції.

Нарковмісні таблетки
Нарковмісні таблетки. Фото: ДПСУ
Нарковмісні таблетки=
Нарковмісні таблетки. Фото: ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, мешканець Львівської області намагався ввезти з Польщі в Україну 3,5 тонни кави. Щоправда, у декларації він назвав її "особистими речами". 

Додамо, прокурори Одеської області скерували до суду  обвинувальний акт щодо тютюнових контрабандистів. Група молодиків продавала безакцизні сигарети по всій території України.

кордон
наркотики
контрабанда
Україна
прикордонники
ДПСУ

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