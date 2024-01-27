Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow На границе разоблачили киевлянку, которая перевозила контрабандные наркосодержащие таблетки arrow

На границе разоблачили киевлянку, которая перевозила контрабандные наркосодержащие таблетки

27 января 2024 14:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На границе разоблачили киевлянку, которая перевозила контрабандные наркосодержащие таблетки
Контрабандные наркосодержащие таблетки. Фото: ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Пограничники задержали киевлянку, пытавшуюся незаконно перевезти контрабанду в Украину. Женщина ехала из Польши на автобусе и перевозила более тысячи наркосодержащих таблеток, содержащих псевдоэфедрин.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Читайте также:

Задержание на границе киевлянки с наркосодержащими препаратами

Как указывают в ГПСУ, женщина направлялась в Украину автобусом "Варшава-Харьков" через пограничный пункт пропуска "Рава-Русская". Пограничники обратили внимание на 38-летнюю киевлянку и пригласили ее для дополнительной проверки.

Наркосодержащие таблетки в чемодане
Наркосодержащие таблетки в чемодане. Фото: ГПСУ
Автобус, в котором ехала киевлянка
Автобус, в котором ехала киевлянка. Фото: ГПСУ

"В результате осмотра совместно с оперативными сотрудниками и таможенниками пограничный наряд обнаружил среди личных вещей медицинские препараты "Decancit SR" с содержанием вещества "псевдоэфедрин", — отметили в пограничной службе.

Наркосодержащие таблетки
Наркосодержащие таблетки. Фото: ГПСУ

После проверки стало известно, что таких таблеток у контрабандистки было 1140. Она спрятала их под обшивкой чемодана и в пачках со сладостями. По факту незаконной перевозки наркотических веществ сотрудники пограничного пункта направили сообщение в Нацполицию.

Наркосодержащие таблетки
Наркосодержащие таблетки. Фото: ГПСУ
Наркосодержащие таблетки =
Наркосодержащие таблетки. Фото: ГПСУ
Скриншот сообщения ГНСУ
Скриншот поста ГПСУ

Напомним, житель Львовской области пытался ввезти из Польши в Украину 3,5 тонны кофе. Правда, в декларации он назвал его "личными вещами".

Добавим, прокуроры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении табачных контрабандистов. Группа молодых людей продавала безакцизные сигареты по всей территории Украины.

граница
наркотики
контрабанда
Украина
пограничники
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме