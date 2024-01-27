На границе разоблачили киевлянку, которая перевозила контрабандные наркосодержащие таблетки

Контрабандные наркосодержащие таблетки. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали киевлянку, пытавшуюся незаконно перевезти контрабанду в Украину. Женщина ехала из Польши на автобусе и перевозила более тысячи наркосодержащих таблеток, содержащих псевдоэфедрин.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Как указывают в ГПСУ, женщина направлялась в Украину автобусом "Варшава-Харьков" через пограничный пункт пропуска "Рава-Русская". Пограничники обратили внимание на 38-летнюю киевлянку и пригласили ее для дополнительной проверки.

Наркосодержащие таблетки в чемодане. Фото: ГПСУ

Автобус, в котором ехала киевлянка. Фото: ГПСУ

"В результате осмотра совместно с оперативными сотрудниками и таможенниками пограничный наряд обнаружил среди личных вещей медицинские препараты "Decancit SR" с содержанием вещества "псевдоэфедрин", — отметили в пограничной службе.

Наркосодержащие таблетки. Фото: ГПСУ

После проверки стало известно, что таких таблеток у контрабандистки было 1140. Она спрятала их под обшивкой чемодана и в пачках со сладостями. По факту незаконной перевозки наркотических веществ сотрудники пограничного пункта направили сообщение в Нацполицию.

Наркосодержащие таблетки. Фото: ГПСУ

Наркосодержащие таблетки. Фото: ГПСУ

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, житель Львовской области пытался ввезти из Польши в Украину 3,5 тонны кофе. Правда, в декларации он назвал его "личными вещами".

Добавим, прокуроры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении табачных контрабандистов. Группа молодых людей продавала безакцизные сигареты по всей территории Украины.