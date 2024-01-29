В Украину из Венгрии пытались ввезти автомобиль по поддельному документу

Автомобиль, который пытались незаконно ввезти в Украину. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В Украину пытались ввезти автомобиль по поддельному документу. Пограничники отдела "Соломоново" Чопского отряда задержали водителя Mercedes Sprinter на границе с Венгрией.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Авто по поддельному документу

Водитель, 30-летний иванофранковец, заезжал на автомобиле на территорию Украины из Венгрии через пункт пропуска "Тиса". Пограничный наряд в ходе проверки документов на его микроавтобус заметил несоответствие свидетельства о регистрации транспортного средства установленному образцу. Правоохранители установили, что оно было подделано.

Автомобиль, который пытались незаконно ввезти в Украину. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Автомобиль, который пытались незаконно ввезти в Украину. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

"По факту выявления признаков правонарушения, предусмотренного ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции", — говорится в сообщении.

Поддельный документ. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Следственно-оперативная группа изъяла регистрационный документ установленным порядком для проведения экспертизы. К тому же у водителя изъяли микроавтобус 2017 года выпуска.

Пост Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, очереди на границе Украины по состоянию на понедельник, 29 января, есть на нескольких КПП. При планировании поездки в страны ЕС и Молдовы украинцев призывают учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах.

Также мы писали, что представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что за сутки границу пересекает 70-75 тысяч человек в обоих направлениях. По его словам, в настоящее время пассажиропоток не слишком активен.