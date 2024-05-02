В Україні зросло споживання електроенергії — в Міненерго розповіли про ситуацію
Станом на сьогоднішній день в енергосистемі України діють мережі обмеження, зафіксовані вони у Харківській області. Причиною цього є пошкодження магістральних мереж через російські обстріли. Зрештою, споживання електроенергії зросло, порівняно з учорашньою добою.
Про це повідомили в Укренерго.
Мережеві обмеження на Харківщині
"В енергосистемі є тільки мережеві обмеження. Причина — пошкодження обладнання магістральних мереж російськими дронами та ракетами. Протягом доби обмеження споживання діють на Харківщині", — написали в Укренерго, говорячи про мережеві обмеження на Харківщині.
У відомстві додали, що загалом наразі знеструмлені 200 тисяч споживачів.
Крім того, цілодобово обмежили споживання для промисловості на Криворіжжі.
Зростання електроспоживання
Зрештою, в Укренерго підкреслюють, що станом на сьогоднішній ранок споживання електрики значно зросло, порівняно із вчорашнім днем.
"Сьогодні, 2 травня, станом на 09:30 споживання на 1,6% вище, ніж вчора в цей же час", — йдеться у повідомленні.
Додають, що в енергосистемі зберігається дефіцит у вечірні години, профіцит — у денні. У зв'язку з цим українців закликають споживати електрику ощадливо.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія пошкодила половину енергетичних потужностей України.
Раніше в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії.
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