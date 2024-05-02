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В Україні зросло споживання електроенергії — в Міненерго розповіли про ситуацію

2 травня 2024 11:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні зросло споживання електроенергії — в Міненерго розповіли про ситуацію
Енергетики ДТЕК. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на сьогоднішній день в енергосистемі України діють мережі обмеження, зафіксовані вони у Харківській області. Причиною цього є пошкодження магістральних мереж через російські обстріли. Зрештою, споживання електроенергії зросло, порівняно з учорашньою добою. 

Про це повідомили в Укренерго. 

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Мережеві обмеження на Харківщині

"В енергосистемі є тільки мережеві обмеження. Причина — пошкодження обладнання магістральних мереж російськими дронами та ракетами. Протягом доби обмеження споживання діють на Харківщині", — написали в Укренерго, говорячи про мережеві обмеження на Харківщині. 

У відомстві додали, що загалом наразі знеструмлені 200 тисяч споживачів. 

Крім того, цілодобово обмежили споживання для промисловості на Криворіжжі.

Зростання електроспоживання

Зрештою, в Укренерго підкреслюють, що станом на сьогоднішній ранок споживання електрики значно зросло, порівняно із вчорашнім днем. 

"Сьогодні, 2 травня, станом на 09:30 споживання на 1,6% вище, ніж вчора в цей же час", — йдеться у повідомленні. 

Додають, що в енергосистемі зберігається дефіцит у вечірні години, профіцит — у денні. У зв'язку з цим українців закликають споживати електрику ощадливо. 

Стан енергетики
Скриншот
Відключення енергетики
Скриншот

 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія пошкодила половину енергетичних потужностей України. 

Раніше в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії

війна
обстріли
сфера енергетики
окупанти
війна в Україні
енергетика
відключення світла

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