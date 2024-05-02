В Україні зросло споживання електроенергії — в Міненерго розповіли про ситуацію

Енергетики ДТЕК. Фото: УНІАН

Станом на сьогоднішній день в енергосистемі України діють мережі обмеження, зафіксовані вони у Харківській області. Причиною цього є пошкодження магістральних мереж через російські обстріли. Зрештою, споживання електроенергії зросло, порівняно з учорашньою добою.

Про це повідомили в Укренерго.

Читайте також:

Мережеві обмеження на Харківщині

"В енергосистемі є тільки мережеві обмеження. Причина — пошкодження обладнання магістральних мереж російськими дронами та ракетами. Протягом доби обмеження споживання діють на Харківщині", — написали в Укренерго, говорячи про мережеві обмеження на Харківщині.

У відомстві додали, що загалом наразі знеструмлені 200 тисяч споживачів.

Крім того, цілодобово обмежили споживання для промисловості на Криворіжжі.

Зростання електроспоживання

Зрештою, в Укренерго підкреслюють, що станом на сьогоднішній ранок споживання електрики значно зросло, порівняно із вчорашнім днем.

"Сьогодні, 2 травня, станом на 09:30 споживання на 1,6% вище, ніж вчора в цей же час", — йдеться у повідомленні.

Додають, що в енергосистемі зберігається дефіцит у вечірні години, профіцит — у денні. У зв'язку з цим українців закликають споживати електрику ощадливо.

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія пошкодила половину енергетичних потужностей України.

Раніше в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії.