В Украине выросло потребление электроэнергии — в Минэнерго рассказали о ситуации
На сегодняшний день в энергосистеме Украины действуют сетевые ограничения, зафиксированы они в Харьковской области. Причиной этого является повреждение магистральных сетей из-за российских обстрелов. В конце концов, потребление электроэнергии возросло по сравнению со вчерашними сутками.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Сетевые ограничения в Харьковской области
"В энергосистеме есть только сетевые ограничения. Причина — повреждение оборудования магистральных сетей российскими дронами и ракетами. В течение суток ограничения потребления действуют в Харьковской области", — написали в Укрэнерго, говоря о сетевых ограничениях в Харьковской области.
В ведомстве добавили, что всего обесточены 200 тысяч потребителей.
Кроме того, круглосуточно ограничили потребление промышленности на Криворожье.
Рост электропотребления
В конце концов, в Укрэнерго подчеркивают, что по состоянию на сегодняшнее утро потребление электричества значительно выросло по сравнению со вчерашним днем.
"Сегодня, 2 мая, по состоянию на 09:30 потребление на 1,6% выше, чем вчера в это время", — говорится в сообщении.
Добавляют, что в энергосистеме сохраняется дефицит в вечерние часы, профицит — в дневные. В связи с этим украинцев призывают потреблять электричество бережливо.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия повредила половину энергетических мощностей Украины.
Ранее в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии .
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