В Украине выросло потребление электроэнергии — в Минэнерго рассказали о ситуации

Энергетики ДТЭК. Фото: УНИАН

На сегодняшний день в энергосистеме Украины действуют сетевые ограничения, зафиксированы они в Харьковской области. Причиной этого является повреждение магистральных сетей из-за российских обстрелов. В конце концов, потребление электроэнергии возросло по сравнению со вчерашними сутками.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Сетевые ограничения в Харьковской области

"В энергосистеме есть только сетевые ограничения. Причина — повреждение оборудования магистральных сетей российскими дронами и ракетами. В течение суток ограничения потребления действуют в Харьковской области", — написали в Укрэнерго, говоря о сетевых ограничениях в Харьковской области.

В ведомстве добавили, что всего обесточены 200 тысяч потребителей.

Кроме того, круглосуточно ограничили потребление промышленности на Криворожье.

Рост электропотребления

В конце концов, в Укрэнерго подчеркивают, что по состоянию на сегодняшнее утро потребление электричества значительно выросло по сравнению со вчерашним днем.

"Сегодня, 2 мая, по состоянию на 09:30 потребление на 1,6% выше, чем вчера в это время", — говорится в сообщении.

Добавляют, что в энергосистеме сохраняется дефицит в вечерние часы, профицит — в дневные. В связи с этим украинцев призывают потреблять электричество бережливо.

Скриншот

Скриншот

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия повредила половину энергетических мощностей Украины.

Ранее в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии .