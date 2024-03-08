В Україні засудили росіянина, який бив та катував мирних мешканців у Бучі

Російський окупант. Фото: росЗМІ

В Україні засудили сержанта Збройних сил Росії до десяти років позбавлення волі. Окупант бив, катував та погрожував вбивством мирним мешканцям Бучі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у п'ятницю, 8 березня.

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"За публічного обвинувачення Бучанської окружної прокуратури суд визнав винним військовослужбовця 64 окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ в порушенні законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

Російський окупант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Йому призначено покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

У суді прокурор довів, що під час тимчасової окупації Бучі у березні 2022 року фігурант та інші загарбники вдерлися на територію домоволодінь місцевих мешканців.

Переконавшись у проукраїнській позиції двох чоловіків, окупант змушував ставати їх на коліна, погрожував зброєю та вбивством. Він у присутності одного з потерпілих обговорював варіант його вбивства, пропонуючи помістити його до підвалу та підірвати там гранату. Також загарбник цілеспрямовано стріляв у напрямку чоловіка.

В Офісі генпрокурора додали, що судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Миколаївській області чоловік інформував російських загарбників про розташування українських військових катерів у Миколаївському порту. Йому повідомили про підозру.

Також у Києві викрили чоловіка, який проводив антисемітські стріми у соціальних мережах та виправдовував збройну агресію Росії на території України. Фігуранту повідомлено про підозру.