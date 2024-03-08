В Украине осудили россиянина, который избивал и пытал мирных жителей в Бучи
В Украине осудили сержанта Вооруженных сил России к десяти годам лишения свободы. Оккупант бил, пытал и угрожал убийством мирным жителям Бучи.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в пятницу, 8 марта.
Осуждение россиянина в Украине
"При публичном обвинении Бучанской окружной прокуратуры суд признал виновным военнослужащего 64 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.
Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы.
В суде прокурор доказал, что во время временной оккупации Бучи в марте 2022 года фигурант и другие захватчики ворвались на территорию домовладений местных жителей.
Убедившись в проукраинской позиции двух мужчин, оккупант заставлял становиться их на колени, угрожал оружием и убийством. Он в присутствии одного из пострадавших обсуждал вариант его убийства, предлагая поместить его в подвал и подорвать там гранату. Также захватчик целенаправленно стрелял в направлении мужчины.
В Офисе генпрокурора добавили, что судебное разбирательство осуществлялось по специальной процедуре in absentia.
Напомним, в Николаевской области мужчина информировал российских захватчиков о расположении украинских военных катеров в Николаевском порту. Ему сообщили о подозрении.
Также в Киеве разоблачили мужчину, который проводил антисемитские стримы в социальных сетях и оправдывал вооруженную агрессию России на территории Украины. Фигуранту сообщено о подозрении.
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