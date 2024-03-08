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В Украине осудили россиянина, который избивал и пытал мирных жителей в Бучи

8 марта 2024 16:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине осудили россиянина, который избивал и пытал мирных жителей в Бучи
Российский оккупант. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине осудили сержанта Вооруженных сил России к десяти годам лишения свободы. Оккупант бил, пытал и угрожал убийством мирным жителям Бучи.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в пятницу, 8 марта.

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"При публичном обвинении Бучанской окружной прокуратуры суд признал виновным военнослужащего 64 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

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Российский оккупант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы.

В суде прокурор доказал, что во время временной оккупации Бучи в марте 2022 года фигурант и другие захватчики ворвались на территорию домовладений местных жителей.

Убедившись в проукраинской позиции двух мужчин, оккупант заставлял становиться их на колени, угрожал оружием и убийством. Он в присутствии одного из пострадавших обсуждал вариант его убийства, предлагая поместить его в подвал и подорвать там гранату. Также захватчик целенаправленно стрелял в направлении мужчины.

В Офисе генпрокурора добавили, что судебное разбирательство осуществлялось по специальной процедуре in absentia.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Николаевской области мужчина информировал российских захватчиков о расположении украинских военных катеров в Николаевском порту. Ему сообщили о подозрении.

Также в Киеве разоблачили мужчину, который проводил антисемитские стримы в социальных сетях и оправдывал вооруженную агрессию России на территории Украины. Фигуранту сообщено о подозрении.

украинцы
Украина
Офис генерального прокурора
Киевская область
Буча

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