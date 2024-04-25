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В Україні застосували обмеження електропостачання — хто та на який час залишився без світла

25 квітня 2024 01:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В Україні застосували обмеження електропостачання — хто та на який час залишився без світла
Енергетик на тлі електромережі. Фото: dtek-dnem.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У середу, 24 квітня, в Україні застосували контрольовані обмеження електропостачання. Упродовж п'ятьох годин деяких споживачів обмежили в користуванні електроенергією.

Про це повідомили в Telegram-каналі НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли діяли графіки обмеження потужності

Обмеження тривали з 17:00 до 22:00. Їх застосували до промислових споживачів. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу не обмежували. Обмеження споживання для бізнесу та промислових підприємств рівномірно розподілили по всіх регіонах України.

Чому обмежили споживання електроенергії

Електропостачання довелося обмежити, бо енергетичні об'єкти постійно зазнають ворожих ударів, а погіршення погодних умов призвело до зростання енергоспоживання.

"Необхідність обмеження енергопостачання — наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції. Через погіршення погодних умов в Україні відчутно зросло споживання електроенергії. В енергосистемі зберігається дефіцит потужності", — зазначили в НЕК "Укренерго".

Усіх споживачів закликали ощадливо споживати електроенергію, а промисловість і бізнес — максимально залучати імпорт електроенергії та альтернативні джерела живлення.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України теж зверталося до громадян із проханням економити електроенергію, аби всі споживачі залишалися зі світлом. Зокрема, українців закликали не вмикати одночасно електроприлади в пікові години, тобто вранці з 7:00 до 10:00 і ввечері з 19:00 до 22:00.

Також ми повідомляли про те, що в Харкові оновили графіки відключення електроенергії. Світло щодня вимикатимуть щонайменше на три години.

комунальні послуги
війна
електроенергія
економія
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відключення світла
світло

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