В Украине применили ограничение электроснабжения — кто и на какое время остался без света
В среду, 24 апреля, в Украине применили контролируемые ограничения электроснабжения. В течение пяти часов некоторых потребителей ограничили в использовании электроэнергии.
Об этом сообщили в Telegram-канале НЭК "Укрэнерго".
Когда действовали графики ограничения мощности
Ограничения продолжались с 17:00 до 22:00. Их применили к промышленным потребителям. Энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса не ограничивали. Ограничения потребления для бизнеса и промышленных предприятий распределили равномерно по всем регионам Украины.
Почему ограничили потребление электроэнергии
Электроснабжение пришлось ограничить, потому что энергетические объекты постоянно испытывают вражеские удары, а ухудшение погодных условий привело к росту энергопотребления.
"Необходимость ограничения энергоснабжения — следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за ухудшения погодных условий в Украине ощутимо возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме сохраняется дефицит мощности", — отметили в НЭК "Укрэнерго".
Всех потребителей призывали экономно потреблять электроэнергию, а промышленность и бизнес — максимально привлекать импорт электроэнергии и альтернативные источники питания.
Напомним, Министерство энергетики Украины тоже обращалось к гражданам с просьбой экономить электроэнергию, чтобы все потребители оставались со светом. В частности, украинцев призывали не включать одновременно электроприборы в пиковые часы, то есть утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 22:00.
Также мы сообщали, что в Харькове обновили графики отключения электроэнергии. Свет ежедневно будут выключать как минимум на три часа.
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