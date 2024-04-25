В Украине применили ограничение электроснабжения — кто и на какое время остался без света

Энергетик на фоне электросети. Фото: dtek-dnem.com.ua

В среду, 24 апреля, в Украине применили контролируемые ограничения электроснабжения. В течение пяти часов некоторых потребителей ограничили в использовании электроэнергии.

Об этом сообщили в Telegram-канале НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда действовали графики ограничения мощности

Ограничения продолжались с 17:00 до 22:00. Их применили к промышленным потребителям. Энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса не ограничивали. Ограничения потребления для бизнеса и промышленных предприятий распределили равномерно по всем регионам Украины.

Почему ограничили потребление электроэнергии

Электроснабжение пришлось ограничить, потому что энергетические объекты постоянно испытывают вражеские удары, а ухудшение погодных условий привело к росту энергопотребления.

"Необходимость ограничения энергоснабжения — следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за ухудшения погодных условий в Украине ощутимо возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме сохраняется дефицит мощности", — отметили в НЭК "Укрэнерго".

Всех потребителей призывали экономно потреблять электроэнергию, а промышленность и бизнес — максимально привлекать импорт электроэнергии и альтернативные источники питания.

Напомним, Министерство энергетики Украины тоже обращалось к гражданам с просьбой экономить электроэнергию, чтобы все потребители оставались со светом. В частности, украинцев призывали не включать одновременно электроприборы в пиковые часы, то есть утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 22:00.

Также мы сообщали, что в Харькове обновили графики отключения электроэнергии. Свет ежедневно будут выключать как минимум на три часа.