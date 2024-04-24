У Міненерго закликали заощаджувати електроенергію

Ремонт енергосистеми. Фото: Укренерго

Енергосистема України пережила низку масованих російських атак, внаслідок яких пошкоджено об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. Людей закликають економити, аби всі були зі світлом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у середу, 24 квітня.

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"У пікові години: вранці з 7:00 до 10:00 і ввечері з 19:00 до 22:00 не користуймося одночасно потужними електроприладами (пральною машиною, електроплитою, чайником, пилососом, праскою)", — йдеться у повідомленні.

Допис Міненерго. Фото: t.me/energyofukraine

Людей закликають використовувати пральну машину та бойлер вночі, вимикати світло в порожніх приміщеннях, використовувати енергоефективні лампи потужністю не більше 10 Вт, а також заряджати повербанки та акумулятори вночі чи вдень, оминаючи час пікового споживання.

У Міненерго зазначили, що економія електроенергії не означає повну відмову від світла. Інколи достатньо просто вимкнути зайве.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, Харківська обласна військова адміністрація оприлюднила нові графіки відключень електроенергії у Харкові та області. Так, протягом 25-28 квітня світло вимикатимуть щонайменше на три години.

Також у Міністерстві енергетики України стверджують, що зараз не розглядають питання підвищення тарифів на електричну енергію для населення. З огляду на це, з 1 травня 2024 року українці платитимуть за послугу за старими цінами.