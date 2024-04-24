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В Минэнерго призвали экономить электроэнергию

24 апреля 2024 19:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минэнерго призвали экономить электроэнергию
Ремонт энергосистемы. Фото: Укрэнерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Энергосистема Украины пережила ряд массированных российских атак, в результате которых повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Людей призывают экономить, чтобы все были со светом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в среду, 24 апреля.

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"В пиковые часы: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 22:00 не пользуемся одновременно мощными электроприборами (стиральной машиной, электроплитой, чайником, пылесосом, утюгом)", — говорится в сообщении.

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Пост Минэнерго. Фото: t.me/energyofukraine

Людей призывают использовать стиральную машину и бойлер ночью, выключать свет в пустых помещениях, использовать энергоэффективные лампы мощностью не более 10 Вт, а также заряжать повербанки и аккумуляторы ночью или днем, минуя время пикового потребления.

В Минэнерго отметили, что экономия электроэнергии не означает полного отказа от света. Иногда достаточно просто отключить лишнее.

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Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, Харьковская областная военная администрация обнародовала новые графики отключений электроэнергии в Харькове и области. Так, в течение 25-28 апреля свет будут выключать не менее трех часов.

Также в Министерстве энергетики утверждают, что сейчас не рассматривают вопрос повышения тарифов на электрическую энергию для населения. Учитывая это, с 1 мая 2024 украинцы будут платить за услугу по старым ценам.

война
Минэнерго
электроэнергия
обстрелы
сфера энергетики
электроснабжение

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