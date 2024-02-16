В Україні запускають новий застосунок "Мрія" — Федоров розповів деталі

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: МОН України

В Кабінеті міністрів України схвалили постанову про цьогорічний запуск у країні освітнього застосунку "Мрія". Уряд запевняє, що додаток може стати революційним в плані осучаснення освіти згідно з передовими реаліями XXI століття.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в п'ятницю, 16 лютого.

В Україні запускають застосунок "Мрія"

Голова Мінцифри переконаний, що новий застосунок стане передовим.

"Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності. "Мрія" допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії", — сказав Михайло Федоров.

Допис Федорова. Джерело: скриншот

Він наголосив, що за такою освітою — майбутнє України, та розповів деталі щодо змісту застосунку.

"Буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали. А ще буде Мрія-ID — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в "Дії", — сказав міністр.

Нагадаємо, раніше у Кабміні ухвалили постанову про відкриття коду "Дії", для ознайомлення з ним ІТ-фахівців з усього світу. Також голова Мінцифри продемонстрував надводний дрон-камікадзе Magura, який потопив російський ракетний катер "Івановець".