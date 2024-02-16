Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Україні запускають новий застосунок "Мрія" — Федоров розповів деталі arrow

В Україні запускають новий застосунок "Мрія" — Федоров розповів деталі

16 лютого 2024 18:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні запускають новий застосунок "Мрія" — Федоров розповів деталі
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: МОН України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Кабінеті міністрів України схвалили постанову про цьогорічний запуск у країні освітнього застосунку "Мрія". Уряд запевняє, що додаток може стати революційним в плані осучаснення освіти згідно з передовими реаліями XXI століття.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в п'ятницю, 16 лютого.  

В Україні запускають застосунок "Мрія"

Голова Мінцифри переконаний, що новий застосунок стане передовим.

"Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності. "Мрія" допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії", — сказав Михайло Федоров.

В Україні запускають новий застосунок "Мрія" — Федоров розповів деталі
Допис Федорова. Джерело: скриншот

Він наголосив, що за такою освітою — майбутнє України, та розповів деталі щодо змісту застосунку. 

"Буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали. А ще буде Мрія-ID — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в "Дії", — сказав міністр.  

Нагадаємо, раніше у Кабміні ухвалили постанову про відкриття коду "Дії", для ознайомлення з ним ІТ-фахівців з усього світу. Також голова Мінцифри продемонстрував надводний дрон-камікадзе Magura, який потопив російський ракетний катер "Івановець".

Михайло Федоров
освіта
Україна
Мінцифри
Мрія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі