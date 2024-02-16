В Украине запускают новое приложение "Мрія" — Федоров рассказал детали

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: МОН Украины

В Кабинете министров Украины одобрили постановление о запуске в стране образовательного приложения "Мрія". Правительство уверяет, что приложение может стать революционным в плане осовременивания образования согласно передовым реалиям XXI века.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу, 16 февраля.

В Украине запускают приложение "Мрія"

Глава Минцифры убежден, что новое приложение станет передовым.

"Это будет совершенно новая сущность и подход к образованию - с программами развития способностей учащихся и шкалой успеваемости. "Мрія" поможет самореализоваться, даст удобный доступ к знаниям и возможность строить индивидуальные образовательные траектории", — сказал Михаил Федоров.

Сообщение Федорова. Источник: скриншот

Он подчеркнул, что за таким образованием будущее Украины, и рассказал детали о содержании приложения.

"Будет библиотека контента, который нужен конкретному ребенку, информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках, а также видеоматериалы. А еще будет Мрія-ID — электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в "Дії", — сказал министр.

Напомним, ранее в Кабмине приняли постановление об открытии кода "Дія" для ознакомления с ним ІТ-специалистов со всего мира. Также глава Минцифры продемонстрировал надводный дрон-камикадзе Magura, потопивший российский ракетный катер "Ивановец".