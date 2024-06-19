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В Україні запроваджують грошові компенсації жертвам сексуального насильства під час війни

19 червня 2024 21:25
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Жертвам сексуального насильства, вчиненого військовими РФ, надаватимуть грошову компенсацію — Омбудсман
Дитина, яка потерпає від насилля. Фото: depositphotos
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

В Україні запровадять проєкт про надання грошових компенсацій жертвам сексуального насильства, вчиненого військовослужбовцями Росії. Вони зможуть отримати репарації у розмірі 3 000 євро.

Інформацію про це оприлюднила пресслужба офісу Омбудсмана України Дмитра Лубінця у середу, 19 червня.

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Грошова допомога для постраждалих від сексуального насильства РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зафіксовано 298 випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК). Проте реальна кількість злочинів може бути значно більшою.

Представник Уповноваженого з рівних прав і свобод Михайло Спасов входить до Наглядової ради проєкту з Невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від СНПК. Проєкт реалізується Глобальним фондом тих, хто пережив насильство, і надає постраждалим доступ до невідкладних проміжних компенсацій.

В Україні запроваджують грошові компенсації жертвам сексуального насильства під час війни - фото 1
Допомога жертвам сексуального насильства. Фото: Омбудсман України

"У межах Пілотного проєкту 500 постраждалих від СНПК отримають проміжні репарації в розмірі 3 000 євро. На сьогодні до мене вже звернулось шість осіб, які виявили бажання взяти участь у проєкті", — заявив Дмитро Лубінець.

Зі згоди постраждалих, Омбудсман України передав їхні контакти Глобальному фонду, який запевнив, що опрацювання заявок буде конфіденційним. Участь у проєкті не обмежує право постраждалих отримувати допомогу в інших програмах. 

"Звісно, виплата грошової допомоги не зможе розв’язати всі проблеми, однак я закликаю всіх консолідуватися і забезпечити постраждалих підтримкою і допомогою", — наголосив Уповноважений.

Нагадаємо, одна з колишніх полонених Росії — поліцейська з Маріуполя — розповіла працівникам офісу Омбудсмана України, що окупанти били та гвалтували її. Жінку вдалось повернути на батьківщину під час одного з обмінів полоненими.

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив, що понад 19 500 дітей було вивезено з України на територію Російської Федерації окупаційними силами. 

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