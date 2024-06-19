Жертвам сексуального насилия, совершенного военными РФ, будут давать денежную компенсацию - Омбудсман

Ребенок, страдающий от насилия. Фото: depositphotos

В Украине введут проект о предоставлении денежных компенсаций жертвам сексуального насилия, совершенного военнослужащими России. Они смогут получить репарации в 3 000 евро.

Информацию об этом обнародовала пресс-служба офиса Омбудсмана Украины Дмитрия Лубинца в среду, 19 июня.

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Денежная помощь для пострадавших от сексуального насилия РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину зафиксировано 298 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНПК). Однако реальное количество преступлений может быть значительно больше.

Представитель Уполномоченного по равным правам и свободам Михаил Спасов входит в Наблюдательный совет проекта по Неотложным промежуточным репарациям для пострадавших от СНПК. Проект реализуется Глобальным фондом переживших насилие и предоставляет пострадавшим доступ к неотложным промежуточным компенсациям.

Помощь жертвам сексуального насилия. Фото: Омбудсман Украины

"В рамках Пилотного проекта 500 пострадавших от СНПК получат промежуточные репарации в размере 3 000 евро. На сегодняшний день ко мне уже обратилось шесть человек, которые изъявили желание принять участие в проекте", — заявил Дмитрий Лубинец.

С согласия пострадавших, Омбудсман Украины передал их контакты Глобальному фонду, который заверил, что обработка заявок будет конфиденциальной. Участие в проекте не ограничивает право пострадавших получать пособие в других программах.

"Конечно, выплата денежной помощи не сможет решить все проблемы, однако я призываю всех консолидироваться и обеспечить пострадавших поддержкой и помощью" , — подчеркнул Уполномоченный.

Напомним, одна из бывших пленных России — полицейская из Мариуполя — рассказала сотрудникам офиса Омбудсмана Украины, что оккупанты избивали и насиловали ее. Женщину удалось вернуть на родину во время одного из обменов пленными.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что более 19 500 детей были вывезены из Украины на территорию Российской Федерации оккупационными силами.