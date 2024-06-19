Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Украине вводят денежные компенсации жертвам сексуального насилия во время войны arrow

В Украине вводят денежные компенсации жертвам сексуального насилия во время войны

19 июня 2024 21:25
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Жертвам сексуального насилия, совершенного военными РФ, будут давать денежную компенсацию - Омбудсман
Ребенок, страдающий от насилия. Фото: depositphotos
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Украине введут проект о предоставлении денежных компенсаций жертвам сексуального насилия, совершенного военнослужащими России. Они смогут получить репарации в 3 000 евро.

Информацию об этом обнародовала пресс-служба офиса Омбудсмана Украины Дмитрия Лубинца в среду, 19 июня.

Читайте также:

Денежная помощь для пострадавших от сексуального насилия РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину зафиксировано 298 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНПК). Однако реальное количество преступлений может быть значительно больше.

Представитель Уполномоченного по равным правам и свободам Михаил Спасов входит в Наблюдательный совет проекта по Неотложным промежуточным репарациям для пострадавших от СНПК. Проект реализуется Глобальным фондом переживших насилие и предоставляет пострадавшим доступ к неотложным промежуточным компенсациям.

В Украине вводят денежные компенсации жертвам сексуального насилия во время войны - фото 1
Помощь жертвам сексуального насилия. Фото: Омбудсман Украины

"В рамках Пилотного проекта 500 пострадавших от СНПК получат промежуточные репарации в размере 3 000 евро. На сегодняшний день ко мне уже обратилось шесть человек, которые изъявили желание принять участие в проекте", — заявил Дмитрий Лубинец.

С согласия пострадавших, Омбудсман Украины передал их контакты Глобальному фонду, который заверил, что обработка заявок будет конфиденциальной. Участие в проекте не ограничивает право пострадавших получать пособие в других программах.

"Конечно, выплата денежной помощи не сможет решить все проблемы, однако я призываю всех консолидироваться и обеспечить пострадавших поддержкой и помощью" , — подчеркнул Уполномоченный.

Напомним, одна из бывших пленных России — полицейская из Мариуполя — рассказала сотрудникам офиса Омбудсмана Украины, что оккупанты избивали и насиловали ее. Женщину удалось вернуть на родину во время одного из обменов пленными.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что более 19 500 детей были вывезены из Украины на территорию Российской Федерации оккупационными силами.

деньги
Украина
женщины
пытки
компенсация
оккупанты
пленные
Дмитрий Лубинец
преступление
омбудсмен
война в Украине
Россия
жертвы
насилие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности