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В Україні створять Єдиний державний реєстр адрес — чим він корисний

6 березня 2024 07:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні створять Єдиний державний реєстр адрес — чим він корисний
Житловий будинок. Фото: КМДА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні створять Єдиний державний реєстр адрес будівель та споруд. Він стане дієвим інструментом для боротьби з корупцією.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram в середу, 6 березня.

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"Уряд України ухвалив Постанову про створення трьох базових реєстрів: адміністративно-територіальних одиниць (ЄДРАТО), адрес (ЄДРА), будівель та споруд (РБС)", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що інформація з цих реєстрів має велике значення для забезпечення взаємодії між інформаційними системами на різних рівнях управління.

Тому його поява допоможе систематизувати адресну інформацію та створити єдине точне джерело адресних даних, де кожен населений пункт, вулиця чи будинок матиме унікальний ідентифікатор.

Нове впровадження стане дієвим інструментом для:

  • боротьби з корупцією;
  • розв’язання проблем з реєстрацією власності;
  • уникнення помилок у нарахуванні субсидій;
  • спрощення надання соціальних послуг.

"Створення відкритих реєстрів —  важлива практика для країн ЄС та великий крок України до подальшої інтеграції в єдиний цифровий європейський простір", — зауважили в Мінцифри.

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Скриншот допису Мінцифри

Нагадаємо, реєстр "Оберіг" під'єднали до двох найбільших баз даних України: ДМС та ДПСУ. 

Також ми писали, що прикордонники вже використовують "Оберіг" для перевірки документів військовозобов'язаних на кордоні.

нерухомість
будівництво
реєстр
будинок

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