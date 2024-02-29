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Через Дію намагалися продати викрадене авто — яким чином відбувається перевірка в застосунку

29 лютого 2024 23:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Через Дію намагалися продати викрадене авто — яким чином відбувається перевірка в застосунку
Продаж авто через Дію. Фото: Дія
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні намагалися продати викрадений автомобіль через застосунок "Дія". Однак цього вдалося не допустити завдяки перевірці через відповідний реєстр.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram в четвер, 29 лютого.

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Продаж авто через Дію

"Через Дію намагалися продати викрадене авто — але не змогли", — написав він.

Федоров пояснив, що реєстр транспортних засобів одразу перевіряє авто по базах даних та реєстрах. Тому у разі перебування транспортного засобу в розшуку чи арешті — швидко відмовляє.

Також відмова відбувається у випадку, якщо її намагається продати людина, яка перебуває в розшуку або за підробленими документами.

"Тож продавати авто через Дію не тільки зручно, а ще й супербезпечно", — зауважив міністр.

Він розповів, що послугу запустили наприкінці грудня. З того часу через Дію українці успішно продали авто понад 22 тис. разів.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, в Україні працюють над впровадження системи електронних акцизів на товари. Відтепер громадяни самостійно зможуть перевіряти легальність продукції, щоб убезпечити себе від підробок. 

Також ми писали, що команда IT-фахівців Міністерства оборони України працює над створення мобільного застосунку "Армія+". У додатку будуть доступні електронне посвідчення захисника, форми зворотного зв'язку, навчальні онлайн-курси.

Михайло Федоров
Дія
Мінцифри
продаж
продаж авто

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