Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Через Дію пытались продать угнанный автомобиль — каким образом происходит проверка в приложении arrow

Через Дію пытались продать угнанный автомобиль — каким образом происходит проверка в приложении

29 февраля 2024 23:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Через Дію пытались продать угнанный автомобиль — каким образом происходит проверка в приложении
Продажа автомобилей через Дію. Фото: Дія
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине пытались продать угнанный автомобиль через приложение "Дія". Однако этого удалось не допустить благодаря проверке через соответствующий реестр.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram в четверг, 29 февраля.

Читайте также:

Продажа авто через Дію

"Через Дію пытались продать угнанный автомобиль — но не смогли", — написал он.

Федоров объяснил, что реестр транспортных средств сразу проверяет авто по базам данных и реестрам. Поэтому в случае нахождения транспортного средства в розыске или аресте быстро отказывает.

Также отказ происходит в случае, если его пытается продать человек, находящийся в розыске или по подложным документам.

"Поэтому продавать авто через Дію не только удобно, но и супербезопасно", — отметил министр.

Он рассказал, что услуга была опущена в конце декабря. С тех пор через Дію украинцы успешно продали авто более 22 тыс. раз.

null
Скриншот сообщения Федорова

Напомним, в Украине работают над внедрением системы электронных акцизов на товары. Теперь граждане самостоятельно смогут проверять легальность продукции, чтобы обезопасить себя от подделок.

Также мы писали, что команда IT-специалистов Министерства обороны Украины работает над созданием мобильного приложения "Армия+". В приложении будут доступны электронное удостоверение защитника, формы обратной связи, обучающие онлайн-курсы.

Михаил Федоров
Дия
Минцифры
продажа
продажа авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году

25 февраля 2024

19:28 Украинцам будут выдавать временное удостоверение вместо паспорта — какая причина

19 февраля 2024
Новость с видео

22:34 В Украине уклонистов будут штрафовать более чем на 50 тысяч гривен — за что накажут