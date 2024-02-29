Через Дію пытались продать угнанный автомобиль — каким образом происходит проверка в приложении

Продажа автомобилей через Дію. Фото: Дія

В Украине пытались продать угнанный автомобиль через приложение "Дія". Однако этого удалось не допустить благодаря проверке через соответствующий реестр.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram в четверг, 29 февраля.

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Продажа авто через Дію

"Через Дію пытались продать угнанный автомобиль — но не смогли", — написал он.

Федоров объяснил, что реестр транспортных средств сразу проверяет авто по базам данных и реестрам. Поэтому в случае нахождения транспортного средства в розыске или аресте быстро отказывает.

Также отказ происходит в случае, если его пытается продать человек, находящийся в розыске или по подложным документам.

"Поэтому продавать авто через Дію не только удобно, но и супербезопасно", — отметил министр.

Он рассказал, что услуга была опущена в конце декабря. С тех пор через Дію украинцы успешно продали авто более 22 тыс. раз.

Скриншот сообщения Федорова

Напомним, в Украине работают над внедрением системы электронных акцизов на товары. Теперь граждане самостоятельно смогут проверять легальность продукции, чтобы обезопасить себя от подделок.

Также мы писали, что команда IT-специалистов Министерства обороны Украины работает над созданием мобильного приложения "Армия+". В приложении будут доступны электронное удостоверение защитника, формы обратной связи, обучающие онлайн-курсы.