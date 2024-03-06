В Украине создадут Единый государственный реестр адресов — чем он полезен

Жилой дом. Фото: КГГА

В Украине будет создан Единый государственный реестр адресов зданий и сооружений. Он станет действенным инструментом борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram в среду, 6 марта.

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Реестр адресов зданий и сооружений

"Правительство Украины приняло Постановление о создании трех базовых реестров: административно-территориальных единиц (ЕДРАТО), адресов (ЕДРА), зданий и сооружений (РБС)", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что информация из этих реестров имеет большое значение для обеспечения взаимодействия между информационными системами на разных уровнях управления.

Поэтому его появление поможет систематизировать адресную информацию и создать единственный точный источник адресных данных, где у каждого населенного пункта, улицы или дома будет уникальный идентификатор.

Новое внедрение станет действенным инструментом для:

борьбы с коррупцией;

решения проблем с регистрацией собственности;

избегания ошибок в начислении субсидий;

упрощения предоставления социальных услуг.

"Создание открытых реестров — важная практика для стран ЕС и большой шаг Украины к дальнейшей интеграции в единое цифровое европейское пространство", — отметили в Минцифре.

Скриншот сообщения Минцифры

Напомним, реестр "Оберіг" подключили к двум крупнейшим базам данных Украины: ГМС и ГПСУ.

Также мы писали, что пограничники уже используют "Оберіг" для проверки военнообязанных документов на границе.