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В Україні стрімко шириться новий субваріант коронавірусу — де його вже діагностували

24 січня 2024 00:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В Україні стрімко шириться новий субваріант коронавірусу — де його вже діагностували
Медики в захисному одязі. Фото: Дніпропетровська ОВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні упродовж тижня 2024 року зафіксували 9 випадків субваріанту коронавірусу штаму "Омікрон" JN.1, який називають "Дженні". Вперше його виявили у Сполучених штатах у вересні 2023 року.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

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Зазначається, що крім США, цей субваріант виявили в Індії, Китаї, Великій Британії тощо.

Його кваліфікували, як субваріант, який "представляє інтерес", через "його швидке поширення".

"За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) станом на 5 січня 2024 р. на JN.1 припало приблизно 62% усіх варіантів SARS-CoV-2, що циркулюють", — йдеться в повідомленні.

Загалом три випадки зафіксували на Сумщині, ще по два — у Волинській та Черкаській областях та по одному у Рівненській і Запорізькій областях.

"Вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді — тобто швидше вражає ослаблений імунітет, тож захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення", — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Медики фіксують легкий перебіг захворювання, лише одну з дев'яти людей, які захворіли на вірус, госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, вражені пандемією Covid-19, 194 держави-члена ВООЗ вирішили розпочати перемовини щодо міжнародної угоди, щоб кразе підготуватися до наступної можливої катастрофи у галузі охорони здоров'я або взагалі запобігти її. Все через те, що наступні покоління "можуть нас не пробачити".

Додамо, російські загарбники під виглядом відновлення житла мешканців тимчасово окупованих територій вдаються до грабунків. Таким чином від початку повномасштабної агресії "процвітає санкціоноване державою-окупантом мародерство". 

коронавірус
здоров'я
штам Омікрон
вірус

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