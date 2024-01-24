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В Украине стремительно распространяется новый субвариант коронавируса — где его уже диагностировали

24 января 2024 00:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Украине стремительно распространяется новый субвариант коронавируса — где его уже диагностировали
Медики в защитной одежде. Фото: Днепропетровская ОВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине за неделю 2024 года зафиксировали 9 случаев субварианта коронавируса штамма "Омикрон" JN.1, который называют "Дженни". Впервые он был обнаружен в Соединенных штатах в сентябре 2023 года.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

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Отмечается, что кроме США этот субвариант обнаружили в Индии, Китае, Великобритании и т.д.

Его квалифицировали, как "представляющий интерес" субвариант из-за "его быстрого распространения".

"По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) по состоянию на 5 января 2024 г. на JN.1 пришлось примерно 62% всех циркулирующих вариантов SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.

В общей сложности три случая зафиксировали на Сумщине, еще по два — в Волынской и Черкасской областях и по одному в Ровенской и Запорожской областях.

"Вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует и уклоняется от иммунного ответа - то есть скорее поражает ослабленный иммунитет, поэтому заболеть могут даже раньше вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни. Поэтому людям, которые не завершили курс вакцинации против COVID -19, и лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и привиться", — отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Медики фиксируют легкое течение заболевания, только один из девяти человек, заболевших вирусом, был госпитализирован в больницу.

Напомним, пораженные пандемией Covid-19, 194 государства-члена ВОЗ решили начать переговоры по международному соглашению, чтобы к кразе подготовиться к следующей возможной катастрофе в области здравоохранения или вообще предотвратить ее. Все потому, что следующие поколения "могут нас не простить".

Добавим, российские захватчики под видом восстановления жилья жителей временно оккупированных территорий прибегают к грабежам. Таким образом, с начала полномасштабной агрессии "процветает санкционированное государством-оккупантом мародерство".

коронавирус
здоровье
штамм Омикрон
вирус

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